Viehhandel auf moderne Art

Wir sind ein reiner Männerhaushalt», räumt Hanspeter Geisser lachend ein. Der 42-Jährige ist Bereichsleiter der Anicom Ostschweiz, die inklusive der Chauffeure rund 20 Leute beschäftigt. Die Tierhandelsfirma ist im Sommer nach Oberohringen gezügelt. Genau genommen ist sie zurückgekehrt in das Gebäude an der Deisrütistrasse 20, das ihr gehört und in dem sie von 1978 bis 2005 schon einmal war. Seitdem war die Anicom im Railcenter beim Bahnhof Wil eingemietet. Hier in Ohringen ist das Areal grösser und sind die Kosten niedriger.

Im ersten Stock des frisch renovierten Grossraumbüros – im unteren Teil ist weiterhin die Traveco eingemietet – herrscht eine börsenhafte Atmosphäre. Es wird telefoniert. Man(n) nimmt Aufträge entgegen, leitet diese weiter, bucht Termine und macht Angebote. «50 Sauen hast du? Okay, herzlichen Dank für die Anmeldung», tönt es aus einer Ecke. «Der Chauffeur meldet sich bei dir, wenn sie abgeholt werden, danke und einen schönen Tag», sagt der Tierhändler und hängt ein. Man duzt sich in diesem Geschäft, für das es nicht viele Worte braucht.

Der Kampf um den Zuschlag

In der Schweiz gibt es zwei Handvoll Fleischabnehmer. Die beiden grossen Detailhändler Migros und Coop mit eigenen Schlachtbetrieben sowie im mittleren Segment Metzger und Gastronomen. Auf der anderen Seite gibt es mehrere Tausend Tierproduzenten. «Da muss alles sehr schnell gehen, der beste Anbieter erhält den Zuschlag», erklärt Hanspeter Geisser. «Wir wollen den Produzenten mit einem Paket an Serviceleistungen helfen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein.»

Moderne App

Die Anicom AG, die zur Fenaco-Gruppe gehört, wurde vor 50 Jahren als bäuerliche Absatzorganisation in der Schweiz gegründet. Als Bindeglied zwischen Tier­haltern, Schlachtbetrieben und Fleischabnehmern vermarktet sie Schweine (70 Prozent), Rinder und Kälber (28 Prozent) sowie Schafe zur Zucht, Mast und Schlachtung. Ihr Marktanteil beträgt 22 Prozent. «Man muss immer eine Nasenlänge voraus sein», sagt Geisser. Und das sei die Anicom gegenwärtig. «Wir bieten momentan als Einzige eine App an, mit welcher die Produzenten jederzeit aktuelle Marktinformationen abrufen und Tieranmeldungen wie auch Bestellungen abwickeln können.»

Und wie geht es mit den 50 angebotenen Schweinen weiter? Ist der Fleischabnehmer gefunden, werden die Tiere an einen Schlachthof vermittelt. «Sie werden dann innerhalb der nächsten Tage geschlachtet.» Denn anders als Rindfleisch wird Schweinefleisch nicht lange gelagert. Am Abend vor dem Abtransport teilt der Chauffeur dem Landwirt dann mit, wann er die Tiere abholen wird. – Im Grossraumbüro wird derweil fleissig weitertelefoniert. «Wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt oder umgekehrt, wird es hektisch», sagt Geisser. Das sei 50 Wochen im Jahr der Fall. «Manchmal werden bis zu 5000 Tiere an einem Tag gehandelt.» Die Anicom vermittelt nicht nur zwischen Produzenten und Schlachthöfen. Sie liefert den Bauern auch neue Jungtiere zur Ausmast. (Landbote)