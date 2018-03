Viel ideeller Support für Künzle, mit Geld sind die Freunde eher sparsam

Es ist ganz klar: Wer Michael Künzle (CVP) im ersten Wahlgang unterstützt hat, bleibt dieser Haltung treu. Das gilt für die bürgerlichen Partnerparteien FDP und SVP, aber auch für die Wirtschafts- und Gewerbekreise. «Die SVP steht weiterhin voll hinter Mike Künzle», sagt SVP-Präsident Simon Büchi und beteuert: «Wir werden parteiintern und -extern für seine Kandidatur werben.» FDP-Präsident Dieter Kläy legt sogar noch eine Schippe drauf: «Wir gehen mit an Mike Künzles Standaktionen, ich selber beispielsweise, aber auch andere Exponenten der FDP.» Und die FDP werde wahrscheinlich auch ihre 600 Mitglieder und 1000 Interessierten per E-Mail kontaktieren und sie motivieren, doch bitte an die Urne zu gehen, denn: «Mobilisieren ist alles.»

Kein Geld von SVP und FDP

Sowohl Büchi als auch Kläy gehen indes davon aus, dass ihre beiden Parteien kein Geld in Künzles zweiten Wahlgang stecken werden. «Für eine finanzielle Unterstützung fehlen uns die Mittel», sagt SVP-Präsident Büchi klipp und klar. Und klar ist auch: Hätten alle bürgerlichen Wähler, so wie sie Künzle, Fritschi und Günthard auf den Wahlzettel schrieben, auch den Namen Josef Lisibachs geschrieben, hätte er wohl mehr Stimmen erzielt. Die Fehleranalyse zu den Wahlen übrigens laufe parteiintern bei der SVP, sagt Büchi, aber «voreilige Entschlüsse» fälle man nicht.

Zurück zum zweiten Wahlgang. CVP-Präsident Andreas Geering peilt für Künzles Wahlkampf ein Budget von 75 000 Franken an, wobei vor ein paar Tagen erst Zusagen für 40 000 vorgelegen hätten. Im ersten Wahlgang hatten die bürgerlichen Kandidaten Budgets zwischen rund 50 000 und 85 000 Franken. Wie viel die Wirtschaftsverbände diesmal beisteuern, ist laut Thomas Anwander, Präsident der Arbeitgebervereinigung, noch nicht klar, die Planung sei eine rollende.

Bereits jetzt ist klar, dass die Taktik gegenüber dem ersten Wahlgang leicht angepasst wird: Der Begriff «Allianz starkes Winterthur», der dem bürgerlichen Quartett die Verteidigung der Mehrheit hätte sichern sollen, wird nicht mehr verwendet, die Homepage ist nicht mehr aktualisiert. «Wir haben gemerkt, dass sich die Leute mit diesem Begriff nicht identifizieren, sondern eher mit Parteien und Verbänden, die sie kennen», sagt Geering: «Das Label wurde nicht verstanden.»

Deshalb werden bei den Plakaten (vielleicht nicht bei den bereits gedruckten, aber bei den späteren) die Logos aller Parteien und Verbände draufstehen, die Künzle unterstützen, auch die der Wirtschaftsverbände. Diese haben, wie Thomas Anwander einräumt, durchaus Respekt vor der Gegenkandidatin Yvonne Beutler: «Wir nehmen ihre Kandidatur sehr ernst.» Aber die Erfahrung aus der Wirtschaft zeige: Nicht aus jedem guten CFO werde auch ein guter CEO. ()