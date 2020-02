Viele Corona-Verdachtsfälle in Winterthur

Eines vorweg: Am Kantonsspital Winterthur gibt es bis jetzt noch keinen bestätigten Coronavirus-Fall.

Doch im Unterschied zur Situation von Ende Januar, als am KSW auch noch kein einziger Verdachtsfall registriert war, hat sich die Lage in dieser Hinsicht erheblich verändert. «Aktuell klären wir täglich drei bis fünf Verdachtsfälle ab», sagt KSW-Sprecher André Haas. In den Wochen zuvor seien es noch circa drei bis fünf Verdachtsfälle pro Woche gewesen.

Das KSW führt aber nur dann vorsorgliche Abklärungen und Tests zum Coronavirus durch, wenn die Patienten gemäss der offiziellen Definition des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) als Verdachtsfälle gelten. Dabei muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt sein: 1. Reise oder Aufenthalt in einem betroffenen Gebiet. 2. Enger Kontakt zu einem laborbestätigten Fall. Zudem muss der Patient entsprechende Krankheitssymptome (akute Erkrankung der Atemwege und/oder Fieber) aufweisen.

Zuhause unter Quarantäne

Seit Norditalien ebenfalls ein Risikogebiet darstelle, habe die Zahl der Verdachtsfälle deutlich zugenommen, sagt Haas. «Sehr viele vermeintliche Verdachtsfälle können aber bereits telefonisch erledigt werden, da es sich um Personen handelt, welche die Falldefinition nicht erfüllen.»

Aktuell habe das KSW genügend Zimmer, da man die Verdachtsfälle mit milden Symptomen seit Mittwoch zu Hause unter Quarantäne setzen könne, «sodass unsere Isolierzimmer nicht dadurch besetzt werden», sagt Haas. Es dauere in der Regel sechs bis zwölf Stunden bis der Verdacht ausgeräumt sei. «Selten einmal auch bis zu 24 Stunden.»

Händeschütteln verboten

Inwieweit hat das KSW die Hygienemassnahmen im Krankenhaus nun verschärft? Die Hygienevorschriften im Spital seien grundsätzlich dieselben wie bis anhin, sagt Haas. Für Patienten und Besucher habe man aber zusätzliche Dispenser mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Und: «Wir verzichten generell auf das Händeschütteln.» Darauf weise man die Patienten und die Besucher auch mit Plakaten hin.