Viele ehemalige Heimkinder sichteten ihre Akten

Am Anfang waren es Medien­berichte, Opfer erzählten von erlittenem Unrecht in Winterthurer Kinderheimen. 2013 gab der Stadtrat die Aufarbeitung der Heimgeschichte bei der ZHAW in Auftrag, letzten Dezember legte diese das Buch «Zusammen alleine» vor – eine Untersuchung der Zustände in städtischen Heimen von 1950 bis 1990.Betroffene berichteten von übermässiger Strenge, körperlicher Züchtigung oder sexuellem Missbrauch. Andere hatten vor allem Positives zu erzählen. Wer damals Opfer einer Zwangsmassnahme wurde, konnte bis Ende März den Bund um eine Wiedergutmachung von 25 000 Franken ersuchen. Dazu braucht es Akten über die eigene Heimgeschichte, Ansprechpartnerin ist Stadtarchivarin Marlis Betschart.

Sie registrierte einen Anstieg der Anfragen für eine Akten­einsicht. In den letzten ein­einhalb Jahren, also seit die Wiedergutmachung des Bundes im Detail geregelt wurde, gelangten 64 Betroffene ans Stadtarchiv. In den Jahren 2015 und 2016 waren es gesamthaft 28 Anfragen.

Laut Stadtarchivarin Betschart handelt es sich bei den Antragstellern um ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner des Kinder- und Jugendheims Ober­winterthur oder anderer Heime. Es hätten sich jedoch auch Per­sonen gemeldet, die in Pflege­familien untergebracht waren.

Die Archivarbeit mit den Betroffenen sei teilweise aufwühlend gewesen, erzählt Betschart: «Gewisse Schicksale gehen einem nahe, es gab aber auch immer wieder Personen, die berichteten, dass sie es gut hatten im Heim oder in der Pflegefamilie.» Hinweise auf bisher nicht bekannte strukturelle Missstände erkannte die Stadtarchivarin nicht.

Offen bleibt, wie viele dieser Personen nun tatsächlich beim Bund ein Wiedergutmachungsgesuch gestellt haben. Der Bund selber schlüsselt die Zahlen nur nach Kantonen auf. Aus Zürich gingen bis zum Eingabeende ­etwas über 1000 Gesuche ein.

Gründe, sich nicht zu melden

Opferverbände rechnen allerdings mit deutlich höheren Opferzahlen, als es die Anzahl Gesuche um Wiedergutmachung oder auch die Anzahl Gesuche um Akteneinsicht suggerieren. Der Frage, warum nicht alle Opfer für­sorgerischer Zwangsmassnahmen ein Gesuch stellen, nahmen sich verschiedene Forschungsarbeiten an. Folgende Gründe werden unter anderem genannt:

Viele der Betroffenen sind verstorben oder sie sind gesundheitlich nicht in der Lage, ein ­Gesuch zu stellen.

Bei einigen Betroffenen ist das Misstrauen gegenüber den Behörden, denen sie sich einst ausgeliefert fühlten, zu hoch und die Konfrontation mit der Vergangenheit zu belastend.

Bei einigen Betroffenen überwiegt die Angst vor einem «Outing», sie haben sich teilweise nicht einmal ihren Angehörigen als Opfer von Zwangsmassnahmen zu erkennen gegeben.

Behörden und Forschende ­gehen deshalb davon aus, dass in Winterthur, wie auch in anderen Teilen der Schweiz, klar mehr Personen von Zwangsmassnahmen betroffen waren als derzeit bekannt. (Der Landbote)