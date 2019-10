Visp überfordert den EHCW komplett

0:1 nach 26 Sekunden, 0:3 nach 20 Minuten 0:8 nach zwei Dritteln und 2:9 am Schluss: Der EHCW zeigte in Visp den mit Abstand schlechtesten Match der noch jungen Saison, vielleicht den schlechtesten unter Trainer Michel Zeiter überhaupt. Hohe Niederlagen musste der EHCW zwar auch in anderen Jahren schon einstecken. Doch da war er deutlich schlechter besetzt, als er es im Moment ist.

Vier Tore von Troy Josephs

26 Sekunden waren erst gespielt, da lag Visp schon vorne. Erster Angriff, erster Schuss, erstes Tor durch Mark Van Guilder. Der Amerikaner traf nach exakt zehn Minuten ein zweites Mal, und in der 19. Minute erhöhte Stefan Spinell auf 3:0. Bereits dieses Zwischenresultat war absolut verdient, denn Visp war die entschlossenere Mannschaft und hatte mit der ersten Linie, eben der mit Van Guilder, Troy Josephs und Topskorer Tomas Dolana eine Formation auf dem Eis, gegen die der EHCW kein Gegenmittel hatte. Für nicht weniger als sieben Tore zeichnete dieses Trio verantwortlich, vier davon erzielte Josephs.

Der EHCW hätte am Verlauf etwas ändern können. Denn nach dem frühen 0:1 hatte er ein Powerplay nach dem anderen, 96 Sekunden konnten die Winterthurer gar mit zwei Mann mehr spielen. Doch es passte wenig zusammen, auch wenn es die eine oder andere Chance gab. Silvan Hess traf nur die Latte, Zack Torquato und Tim Wieser scheiterten am starken Walliser Goalie Reto Lory.

Weil die Schiedsrichter lange nur Visper Spieler bestraften – ehe es mit Uinter Guerra in der 19. Minute den ersten Winterthurer erwischte, waren schon fünf Walliser draussen gewesen – kochte die Volksseele in der schmucken neuen Lonza-Arena. Visp zeigte in dieser Situation die richtige Einstellung, kämpfte sich durch und entschied den Match, als jeweils fünf gegen fünf Spieler auf dem Eis waren.

Völlig zusammengeklappt

Im gleichen Masse, wie das Selbstvertrauen der Visper zunahm, sank es bei den Winterthurern. Sie wussten mit den Überzahlsituationen nicht viel anzufangen. Der einzige Effekt war, dass die Linie mit Torquato, Riley Brace und Thibaut Monnet forciert werden musste, während andere kaum einen Rhythmus fanden. Visp ging mit diesen Umständen wesentlich besser um.

Wer so früh schon 0:3 zurückliegt, der muss versuchen, sich zu stabilisieren, langsam ins Spiel zu finden und darauf hoffen, dass der Gegner womöglich etwas fahrlässig wird. Nur dann ergibt sich vielleicht die Chance auf die Wende. Doch beim EHCW (und auch bei Visp) war nichts von dem zu sehen. Die Winterthurer klappten im mittleren Abschnitt komplett zusammen und kassierten fünf weitere Treffer. Visp dagegen liess in keiner Weise nach und spielte gradlinig aufs Winterthurer Tor. Zunächst brillierte Josephs mit drei Toren in Folge, dann auch andere, garniert war das ganze mit Pfosten- und Lattenschüssen.

Bei Spielhälfte nahm EHCW-Trainer Michel Zeiter sein Time-out und brachte im Tor für den kaum unterstützten Tim Guggisberg den noch jüngeren Justin Gianola. Bei den Vorderleuten bewirkte diese Massnahme nichts. Immer wieder liefen sie in schnelle Gegenstösse und in Gegentore hinein. Der Slot wurde kaum wirkungsvoll verteidigt. Vom ungenügenden Powerplay war schon die Rede, auch in Unterzahl passte wenig zusammen. Was man sagen muss: Es gab ein paar wenige, die den Job wie verlangt erledigten. In der spielentscheidenden Phase kassierten die Formationen um Zack Torquato und Steve Mason die meisten Gegentore.

Die Negativserie

Die Niederlage in Visp war die fünfte in Serie. Das ist natürlich nicht gut, besonders, weils schon wieder so viele Gegentore waren: Neun gegen die ZSC Lions, je sieben gegen Kloten und die GCK Lions, sechs selbst gegen die EVZ Academy, die ohne Ausländer antrat. Zwar hatte es in dieser Saison auch schon gute Abwehrleistungen dabei, gerade auch drei Tage vor der Schlappe in Visp in La Chaux-de-Fonds. Doch der EHCW muss es fertig bringen, die Schwankungen von Spiel zu Spiel zu reduzieren. Sonst wird’s schwierig, den Anschluss an die Playoff-Plätze zu halten. Denn auf einem Playoff-Platz liegt der EHCW seit gestern nicht mehr.

Am Sonntag konmmt Ajoie

Am Punktestand kurzfristig etwas zu ändern wird schwierig. Denn am Sonntag (16 Uhr) kommt mit Ajoie eines der besten Teams der Swiss League in die Zielbau-Arena. Eines auch, das nach zwei Niederlagen in dieser Woche gegen Thurgau und Langenthal unter Zugzwang steht. Umso mehr muss sich der EHCW jetzt zwingend steigern. Immerhin: Dass er am Ende des desolaten Auftritts in Visp dank Toren von Marks Lazarevs und Kevin Bozon das Schlussdrittel noch für sich entschied, das war ein Lichtblick.