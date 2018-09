Vor allem die Kosten lösen Fragen aus

Das Projekt Zentrumsplanung beschäftigt die Gemeinde Brütten schon lange – und ist für die Entwicklung des Dorfs von grosser Bedeutung. Am Infoanlass über das Projekt am vergangenen Samstagmorgen drehten sich die Gespräche allerdings eher um Schneetrottoirs, Kies- oder Teerbelag sowie Velostreifen und Geschwindigkeitskontrollen. Die Informationen über die Sanierung zweier Strassen schienen mehr Emotionen zu wecken als die Zentrumsplanung. Doch mehr dazu später. Ein wichtiger Bestandteil des Zentrumskonzepts ist ein Haus mit sechs Alterswohnungen. Das Modell dazu stand am Samstag in der Mehrzweckhalle und wurde vor Beginn der Veranstaltung interessiert begutachtet.

In Zukunft werde es in Brütten immer mehr ältere Menschen geben, sagte Gemeindepräsident Rudolf Bosshart. Deshalb seien die Alterswohnungen wichtig. «Da wollen wir nun wirklich vorwärts machen!»

Aussenbereich soll grün sein

Architekt Jonathan Roider stellte das Vorprojekt Alterswohnungen vor: Geplant sind sechs altersgerechte 3,5-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von 72 bis 79 Quadratmeter, ein multifunktionaler Gemeinschaftsbereich im Erdgeschoss und fünf Parkplätze in einer Einstellhalle. Die Wohnungen sollen in einem einfachen Standard gebaut werden. In einem nächsten Schritt geht es dann um das restliche Zentrum. Die öffentlichen Aussenräume sollen möglichst grün sein und von allen Generationen genutzt werden können. Das Herzstück soll die Allmend bleiben. Zum Inhalt des Projektes gab es von den etwa 70 Anwesenden keine Fragen – eher zu den Kosten. Nicht, weil diese zu hoch ausfallen, sondern weil sie am Samstag noch gar nicht erwähnt wurden.

«Ich möchte Daten und Fakten haben!», hiess es etwa, oder «ja, ich finde auch, dass ihr uns Zahlen nennen sollt!». Rudolf Bosshart und Gemeinderat Fritz Stähli betonten, dass Vieles noch ungewiss sei. Etwa, was die Wärmeerzeugung der Alterswohnungen betrifft. Zwar sprachen sie von einer ungefähren Summe über vier Millionen, was darin aber alles enthalten ist und was sich noch alles ändern kann, wurde nicht ganz deutlich. «Wir beschäftigen uns zurzeit mit diesen Themen», sagte der Gemeindepräsident. An der Gemeindeversammlung anfangs Dezember könne man mehr dazu sagen – dann wird den Anwesenden auch der Projektierungskredit von 250 000 Franken vorgelegt. Im besten Fall können die Bauarbeiten 2020 realisiert und die Wohnungen 2021 bezogen werden.

Ziel ist eine Ausgliederung der Alterswohnungen in eine gemeinnützige AG. Auf diese Weise könnte auch die Köchlistiftung eingebunden werden. Die dafür nötige Urnenabstimmung findet wohl bereits im Februar statt.

Kritik von der Bevölkerung

Beat Lanz präsentierte die beiden Traktanden, die weit emotionaler diskutiert wurden als die vorherigen: Die Sanierung von Wegacher und Steighofstrasse und die Aufhebung von Schneetrottoirs. Die Anwesenden äusserten einige Verbesserungsvorschläge und Kritik, die vom Gemeinderat aufgenommen wurden. Etwa, dass auf die Schneetrottoirs auf keinen Fall verzichtet werden dürfe, oder dass ein Teerbelag mehr Sinn mache als Kies. Die Resultate der weiteren Überlegungen und Prüfungen werden ebenfalls an der Gemeindeversammlung im Dezember präsentiert. «Jetzt sind wir mitten im Altweibersommer und reden nur noch von Schnee», sagte Rudolf Bosshart augenzwinkernd. «Es geht hoffentlich noch ein Weilchen, bis es so weit ist.» (Der Landbote)