Vorglühen für die heisse Phase der Diskussion

Offiziell war das Rechtsgutachten an der Regionalkonferenz vom Samstag in Andelfingen kein Thema. Und dennoch wurde an der dreieinhalbstündigen Vollversammlung immer wieder darüber gesprochen. Das Gutachten der Standortkantone sowie die Stellungnahme darauf der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) waren erst am Tag zuvor veröffentlicht worden.

Für etwas Wirbel sorgte das Gutachten bereits vorletzte Woche, weil der «Tages-Anzeiger» darüber berichtete. Die Zeitung war schon im Besitz des Papiers. Der Inhalt des Rechtsgutachtens widerspiegelt allerdings bloss jene Meinungsverschiedenheit, die der Bund, die Nagra und die Kantone schon seit Jahren ausfechten: Darf/soll die «heisse Zelle» über nutzbaren Grundwasservorkommen gebaut werden? Das Gebäude ist die punkto Sicherheit anspruchsvollste Anlage im oberirdischen Tor zum Endlager. Der «Landbote» berichtet schon seit 2013 über diesen Streit, der sich in den letzten paar Jahren zuspitzte.

«Fast schon ein Streit»

Es sei «fast schon ein Expertenstreit», sagte Jürg Grau am Samstag an der Versammlung in Andelfingen. Er ist der Präsident der Weinländer Regionalkonferenz. Und: «Bund und Kantone sollen das miteinander ausmachen.» Die Forderung, die «heisse Zelle» ausserhalb der Endlagerregion zu platzieren, stammt allerdings aus dem Weinland selber. Der Hochsicherheitsbau wäre mit 25 Metern das höchste und damit weitherum sichtbarste Gebäude der Oberflächenanlage des Endlagers.

Zum Vergleich: Der Landi-Turm in Marthalen ist mit 40 Metern zwar höher. Doch da der mit Landwirtschaft und nicht mit schädlicher Radioaktivität in Verbindung gebracht wird, stört sich offenbar kaum jemand daran. Weil die «heisse Zelle» also Gefühle der Unsicherheit auslösen könnte, werden im Weinland negative Auswirkungen auf das Image der Region befürchtet. Und eben: Es gibt im Weinland Ängste vor einer Verseuchung des Grundwassers durch die «heisse Zelle».

Gruppe sistiert ihre Arbeit

Bemerkenswert waren die Ausführungen von Beatrice Salce an der Vollversammlung. Die Gemeindepräsidentin von Benken ist die Präsidentin der Fachgruppe Oberflächeninfrastruktur. Diese Gruppe der Regionalkonferenz beschäftigt sich mit der Platzierung der oberirdischen Bauten eines Endlagers – also auch mit der «heissen Zelle». Doch nun steht die Gruppe auf die Bremse wegen der offenen Fragen und der unterschiedlichen Haltungen zur strittigen Grundwasserfrage. Man wolle, so Salce, die Debatte zwischen Bund und Kanton abwarten und sistiere deshalb die weitere Arbeit in der Fachgruppe.

Es wäre «unsinnig», heisst es in dem von den Kantonen in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten, bei der Standortfrage «über gewässerschutzrechtliche Bedenken hinwegzusehen». Denn diese würden sich laut Gutachten «mit einiger Wahrscheinlichkeit» später als «rechtliches Hindernis» erweisen. Und dies wiederum «würde die bereits mehrere Jahrzehnte andauernde Suche nach Endlagern nochmals markant verlängern».

Der Gutachter kritisiert weiter, dass die Nagra eine «heisse Zelle» über Grundwasser «von vorneherein» und noch ohne konkretes Bauprojekt und standortunabhängig für nicht besonders gefährlich hält. Ein solches Gebäude sei ein «weltweites Novum», sodass sich die Nagra «nicht auf Erfahrungen mit gleichen Anlagen stützen» könne. Die Nagra nehme für sich in Anspruch, jegliche Gefahr «mit Mitteln der Technik bannen zu können – garantiert und für alle Zeit». Sogar das Wort «Kühnheit» verwendet der Gutachter in dem Zusammenhang. Und die Nagra verdränge Unglücksfälle, «welche uns gelehrt haben, dass selbst die klügsten Ingenieure und andere Spezialisten mitunter irren». Als Beispiel dafür wird sogar die von den Erbauern für unsinkbar erklärte «Titanic» genannt.

Zurück zum Endlager: Die Rechtslage, heisst es im Fazit des Gutachtens, mache es «ratsam», keinen Standort in einem Gebiet vorzusehen, das wichtig für die Trinkwasserversorgung sei.

Nagra sieht kein Novum

Das Fazit des Gegengutachtens der Nagra lautet wenig überraschend ganz anders: Das Rechtsgutachten der Kantone sei nicht geeignet, um die bisherige Beurteilung der Bundesbehörden in Zweifel zu ziehen. So teilen das Bundesamt für Umwelt (Bafu) und das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) die Einschätzung der Nagra, wonach eine solche Nuklearanlage auch über geschützten Grundwasservorkommen sicher gebaut und betrieben werden kann.

Beispiele sind die Atomkraftwerke an Aare und Rhein sowie das atomare Zwischenlager bei Würenlingen – in allen Fällen samt «heisser Zelle» an grossen Fliessgewässern. Es gebe also, kontert die Nagra, sehr wohl Erfahrungen mit solchen Anlagen. Aus rein rechtlicher Sicht relevant ist dieser Satz: «Mindestens bei der Bewilligung des Zwischenlagers war das geltende Gewässerschutzrecht bereits in Kraft.» Also schon damals widersprach der Bau einer «heissen Zelle» über Grundwasser nicht geltendem Recht.

Und besonders interessant: Laut der Nagra-Stellungnahme kommt auch das Gutachten für die Standortkantone nicht zum Schluss, dass eine «heisse Zelle» über geschützten Grundwasservorkommen rechtlich nicht zulässig sei. Es halte lediglich fest, es sei «ratsam», dort keinen Standort vorzusehen – das ist eher ein politischer Rat.