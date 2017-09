Waghalsige Sprünge und elegante Drehungen

Einmal haben ein paar Jungs den Zaun mit einem Seitenschneider durchschnitten. Und zu Beginn hatte es zu wenige Abfallkübel, sodass Flaschen und Büchsen auf dem Boden des Skateparks liegen blieben. «Aber das konnte alles relativ leicht behoben werden», sagt Dieter Brunschweiler von der Kulturkommission. Er zieht eine positive Bilanz, nachdem der Skatepark Islikon vor drei Jahren eröffnet wurde. Man sah sich nie dazu gezwungen, den Park zu sperren, wie es ein Schild beim Eingang androht. Wenn beispielsweise Littering betrieben oder Alkohol getrunken würde.

«Der Hype hat zwar etwas nachgelassen, aber die Kinder und Jugendlichen nutzen den Skatepark noch immer intensiv.»Es kämen zuweilen auch Ältere, 18- bis 20-Jährige, um sich hier zu treffen. «Sonst gibt es nicht viele Plätze im Dorf, wo sich die Jungen treffen können», sagt Brunsch­weiler. Dass sich verschiedene Generationen versammeln, sei bisher kein Problem gewesen. Eine Mutter, deren Söhne gerade versuchen, den Rand der drei Meter hohen Halfpipe zu erreichen, sagt, es sei das Gegenteil: «Sie ­helfen sich gegenseitig. Die grösseren Jungs helfen den jüngeren auf die Rampen oder kümmern sich um sie, wenn sie stürzen.»

Üben mit dem Profi

Auch an diesem Samstagnachmittag, am zweiten Skatepark-Fest, finden sich Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen gegenüber dem Primarschulhaus ein. Die Jungen und Mädchen stürzen sich furchtlos die steilen Rampen hinunter, wagen wag­halsige Sprünge und elegante Drehungen über die Rampen des Skateparks. Auffällig: Die wenigsten kommen mit dem Skateboard, Scooter sind Trumpf. «Damit kann man halt schneller Tricks lernen», sagt der 14-jährige Ramon aus Islikon. «Mit dem Skateboard ist das viel schwieriger.» Auch der 7-jährige Gian sagt, dass er lieber Scooter fahre. Als er mit einem Skateboard aber eine der steilen Rampen hin­untersaust und auch das nächste Hindernis gekonnt überwindet, reisst er die Arme in die Luft und strahlt übers ganze Gesicht.

Wie das geht, hat er von Simon Stricker, einem waschechten Profi, gelernt, der am diesjährigen Skatepark-Fest zu Gast ist. Stricker hat sein Hobby zum Beruf gemacht, wird gar als Olympiakan­didat gehandelt. Was müssen die Isliker Kinder also machen, um auch einmal mit dem Skaten ihre Brötchen zu verdienen? «Vor allem Spass haben», sagt Stricker. Wie bei allen Sportarten sei viel Übung der Schlüssel zum Erfolg. Und so gibt der Profiskater, der in Winterthur allen Interessierten Skate-Kurse anbietet, den begeisterten Kindern auch gleich eine Übungslektion. (Der Landbote)