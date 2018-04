Wahlbeteiligung in Winterthur bereits bei 37 Prozent

Nachdem sie am 4. März bereits die Stadtratsmehrheit errungen haben, wollen die Linken in Winterthur nun auch das Präsidum zurückerobern: Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) fordert den amtierenden Stapi Michael Künzle (CVP) heraus. Und das Interesse an dieser Wahl ist gross. Laut Wahlleiter Thomas Bolleter von der Stadtkanzlei haben zwei Tage vor der Wahl bereits 37 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung ihren Entscheid getroffen.

Bis am Freitagmorgen gingen im Superblock 25'500 Wahlcouverts ein. Bolleter schätzt, dass an den Urnen noch wenige tausend dazukommen werden: «Wir gehen im Moment von einer Wahlbeteiligung von rund 40 Prozent aus.» Im ersten Wahlgang am 4. März lag die Beteiligung bei den Stadtratswahlen bei 46,4 Prozent.

«Aussergewöhnlicher» Rücklauf

Das grosse Interesse zeigte sich laut Bolleter vor allem kurz nach dem Wahlversand. So gingen in den ersten vier Tagen bereits 14'500 Briefe ein: «Das ist sehr aussergewöhnlich, dass der Rücklauf so früh schon so hoch ist», sagt Bolleter. Seine Thesen: «Die Stadtratswahl war noch frisch in Erinnerung, so dass für viele Wählerinnen und Wähler der Entscheid leicht fiel. Ausserdem ist eine Präsidiumswahl nicht sehr komplex, es braucht hier weniger Meinungsbildung als bei einer komplizierten Sachvorlage.»

Bolleter sieht zudem ein ähnliches Muster wie bei der Stadtratsersatzwahl von vor einem Jahr. «Auch vor der Wahl von Jürg Altwegg war das Interesse von Beginn weg gross - der Rücklauf flaute dann aber in der letzten Woche ab.» Damals resultierte eine finale Beteiligung von 35 Prozent.

Die Wahlbeteiligung ist von Quartier zu Quartier jeweils stark unterschiedlich. In Veltheim stimmten beim ersten Wahlgang 55,5 Prozent der Stimmberechtigten ab, in Töss 37,8 Prozent.

Die städtischen Urnen sind am Sonntagmorgen bis 11.30 oder bis 12 Uhr geöffnet. Am Hauptbahnhof Winterthur sind die Urnen bereits am Samstag (und nur am Samstag) geöffnet, für alle Wahlkreise und von 10 bis 18 Uhr.

Live-Ticker aus dem Superblock

Der «Landbote» berichtet am Wahlsonntag direkt aus dem Superblock in einem Live-Ticker hier auf der Internetseite mit allen aktuellen Informationen, Interviews und Hintergründen.

(Der Landbote)