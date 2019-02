Warum es den Weiacher Alarm auf Youtube zum Nachhören gibt

«Komisches Teil, aber geiles Video», «Ich mag Sirenen. Wann finden bei uns die Sirene[n] statt?», «Einfach nur wunderbar, diese ET 751!». Unter dem Youtube-Video von User MardekSirenen alias Lars Strölin füllt sich die Kommentarspalte. Gut sieben Minuten lang ist sein Mitschnitt vom Sirenentest vom Dach des Gemeindezentrums in Weiach. Dieser Testalarm ging, wie überall in der Schweiz, am 6. Februar über die Bühne.

Das Video aus Weiach (Quelle: Youtube)

Strölin ist an jenem Mittwoch eigens von seinem Wohnort im Landkreis Konstanz nach Weiach gefahren, bewaffnet mit Smartphone und Camcorder, um das Geheule direkt vor Ort aufzuzeichnen. Das Video hat er noch am selben Tag fertig geschnitten und hochgeladen.

Klangvolles Hobby

Der Beitrag wurde über 900-mal angeklickt, und es ist bei weitem nicht Strölins einziges Alarmvideo. An die 40 Sirenenklänge aus Deutschland und der Schweiz gibt es zum Nachhören, rund 2000 Youtube-Abonnenten hat der Abiturient und angehende Student der Informationstechnik schon dafür begeistern können. Und in den Kommentaren und Foren diskutiert die Expertenschaft aus dem Web die Klangfarben oder das spezifische «Eiern» der einzelnen Sirenentypen so, als würde es sich um Musikinstrumente handeln.

Was genau bei ihm einst die Faszination Alarm ausgelöst habe, das wisse er nicht mehr, sagt Lars Strölin, «wohl die Freude an der Technik». Auf jeden Fall sei er über seine Liebe zu den Sirenen am Ende zur Freiwilligen Feuerwehr gekommen, und nicht etwa umgekehrt.

«Einfach nicht mehr schön»

Seit 2015 verbrachte er jeden ersten Mittwoch im Februar in der Schweiz mit dem Drehen von Alarmen. Eigentlich hat er sich bislang mehr mit dem Kanton Schaffhausen beschäftigt, doch heuer musste es einfach Weiach sein. Der Grund dafür liegt im dort montierten Sirenentyp: Kockum Sonics Tyfonic ET 751. «Das ist eine eher alte Sirene, die nach und nach verschwindet.» Als er in Buch SH zum ersten Mal eine ET 751 gefilmt habe, hätten seine Zuschauer «mehr davon» verlangt. «Die neueren Anlagen sind von der Ausstattung und von der Lautstärke her natürlich besser, aber sie tönen überhaupt nicht mehr schön.» Die alte Sirene klinge eben viel hübscher, «irgendwie natürlicher». Als ihm ein Kollege aus Hohentengen den Tipp für Weiach gab, war die Destination klar.

Auch wer sich einmal eine ET 751 etwas detaillierter anschauen will, wird auf seinem Youtube-Kanal fündig: Ein ausrangiertes Modell aus dem Kanton Schaffhausen hat er zu Hause in seiner Garage. In einem eigenen Video erklärt er das Gerät in allen Einzelheiten – freilich ohne dabei den Alarm auszulösen. «Ich habe damals angefragt, ob ich allenfalls eine Sirene vor der Verschrottung bewahren könnte.» Die Kantonspolizei habe ihm das Gerät dann überlassen, sagt er. «Ich musste aber unterschreiben, dass ich das Ding erhalten und damit auch die Verantwortung übernommen habe.» Einfach aus Jux mal im Hinterhof den Wasseralarm loslassen ist also nicht.

Die ET 751 ist in der Schweiz tatsächlich auf dem Rückzug. Am Dübendorfer Sitz des Herstellers Kockum Sonics hat man gemäss Chef Herbert Loretz auch alles Interesse daran, die Anlagen zu ersetzen. «Die Sirene in Weiach wurde im Juli 1992 installiert.» Ein Ersatz sei allein schon aufgrund der verbauten Elektronik überfällig. Im Kanton Zürich existieren nur noch zwei weitere Sirenen des Typs, in Neerach und in Thalwil. Ganz aussterben wird sie aber nicht gleich morgen: In der ganzen Schweiz gibt es noch 133 der alten Heuler, davon allein 71 im Wallis. (Zürcher Regionalzeitungen)