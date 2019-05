Wasserspar-Appelle zeigten Wirkung – doch Illnau-Effretikon sucht Alternativen

Nichts plätscherte mehr: Rund 40 Brunnen wurden im vergangenen Hitzesommer in Illnau-Effretikon aufgrund des Wassermangels für mehrere Wochen stillgelegt. Zudem sah sich die Stadt gezwungen, die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten.

Um eine weitere Absenkung des Grundwasserspiegels zu verhindern, appellierte man an die Bürgerinnen und Bürger in einem Schreiben mit dem Titel «Das Trinkwasser ist knapp», auf Vollbäder zu verzichten, Autos und Vorplätze nicht zu waschen, Rasenflächen nicht zu bewässern und Swimming-Pools nicht zu füllen.

Überraschende Bilanz

Offenbar zeigten die Appelle im Sommer und Herbst letzten Jahres Wirkung. Zwar kann die Stadt – verständlicherweise – nicht sagen, wie viele Leute damals wirklich auf ein Vollbad verzichtet oder ihre Autos nicht mehr gewaschen haben. Doch dass die Bevölkerung tatsächlich Wasser sparte, dafür gibt es ein klares Indiz. Denn laut GLP-Stadtrat und Tiefbauvorstand Erik Schmausser habe sich überraschend gezeigt, «dass der Jahreswasserverbrauch 2018 sich in der Summe kaum von der Menge der Vorjahre unterscheidet». Und dies, obschon an Spitzentagen im Juli massiv mehr Trinkwasser verbraucht worden sei.

«Um die Trinkwasservorräte

zu schonen, prüfen wir mit Grossverbrauchern, inwieweit die alternative Bezugsquellen

ausgeschöpft haben.»





Erik Schmausser, GLP-Stadtrat,

Illnau-Effretikon

Für Schmausser war aber schon im vergangenen Jahr rasch klar, dass stillgelegte Brunnen und Wasserspar-Appelle allein das grundsätzliche Problem nicht werden lösen können. Da der Klimawandel anhalte und man auch in den kommenden Jahren mit weiteren Trockenperioden rechnen müsse, habe man eine Arbeitsgruppe einberufen, um nachhaltigere Optionen auszuloten.

Doppelt soviel Wasser

Mittlerweile ist ein erster Entscheid bereits gefallen. Ein allfälliger Mehrbedarf an Wasser ist laut Schmausser über die Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (Illnau-Effretikon, Bassersdorf, Dietlikon, Nürensdorf, Wangen-Brüttisellen und Wallisellen) jetzt auch vertraglich abgesichert. Künftig kann die Stadt nicht nur 1000, sondern bis zu 2000 Kubikmeter Wasser pro Tag beziehen.

Denkbar sei zudem, im Einzugsgebiet entweder ein bestehendes Pumpwerk zu übernehmen oder allenfalls ein neues zu bauen. Aber auch der Dialog mit Grossverbrauchern (Industrie und Landwirtschaft) soll weitergeführt werden. «Um die Trinkwasservorräte weiter zu schonen, prüfen wir zusammen mit den Grossverbrauchern, inwieweit sie Effizienzmassnahmen oder alternative Bezugsquellen ausgeschöpft haben», sagt Schmausser. So hätten beispielsweise bereits im letzten Sommer einige Landwirte Wasser direkt von der Kläranlage bezogen.

Tiefe Grundwasserstände

Die Regenfälle der letzten Tage lassen vermuten, dass es in diesem Jahr um die Grundwasserstände nicht so schlecht bestellt ist. Doch der Eindruck täuscht. Die Grundwasserpegel befinden sich auch in den Region Illnau-Effretikon auf niedrigem Niveau. Wegen der teils zu trockenen Vormonate sind die Pegel gar noch tiefer als im Vorjahreszeitraum. Hydrologe Jan Seibert von der Universität Zürich, Fachmann zur Früherkennung von Trockenheit und Niedrigwasser, tippt denn auch für die nahe Zukunft «auf eher geringe Grundwasserstände». (Der Landbote)