Weckruf der Fusionsgegner

Es gibt wohl kaum jemanden, der das Stammertal besser kennt als Hansruedi Frei. Der pensionierte Lehrer engagierte sich 16 Jahre lang im Gemeinderat von Unterstammheim, 12 davon präsidierte er diesen. Zudem schrieb er mehrere Geschichtsbücher über das Tal. Jetzt warnt der Lokalhistoriker vor einem «historischen Fehlentscheid». Er befürchtet, dass die Stimmbürger von Unterstammheim, Oberstammheim und Waltalingen am 24. September eine Fusion beschliessen könnten, die sie dereinst bereuen. Dagegen will sich der 81-Jährige wehren. Und er ist nicht allein. Zusammen mit Hans Wirz hat er die Gruppe «Einsicht und Weitsicht» gegründet, insgesamt seien sie rund zehn Personen. In den vergangenen Tagen hat ein Mitglied der Gruppe im Dorf Plakate aufgestellt.

Augenschein im Ortskern

Die beiden befürchten, dass sich die Situation für ihre Heimatgemeinde Unterstammheim durch eine Fusion «massiv» verschlechtern könnte. «Unsere Gemeinde steht heute finanziell gesund da», sagt Hans Wirz. «Die Stimmbeteiligung ist hoch, das Ortsbild intakt, die Stimmung harmonisch.» Das alles sieht Wirz in Gefahr. Auch er kennt sich in seiner Gemeinde aus. 12 Jahre lang war er in Unterstammheim Gemeinderat, vier Jahre lang Mitglied der Rechnungsprüfungskommission. Seit 1985 wohnt der 73-Jährige im Dorf und führt hier eine Medien-Agentur. Wirz zeigt während des Gesprächs den malerischen Ortskern mit seinen prächtigen Riegelhäusern. Nach einer Fusion würden auch die Bau- und Zonenordnungen der Talgemeinden angeglichen, sagt er. Dadurch könne die Sensibilität für das Ortsbild verloren gehen. Zudem verliere das Dorf Handlungsspielraum, wenn Liegenschaften nach einer Fusion verkauft werden sollten, sagt Wirz.

Auch Finanzen sind wichtig

Ein weiteres Argument führt Lokalhistoriker Hansruedi Frei ins Feld. Er ist sich sicher, dass die Stimmbeteiligung in einer fusionierten Gemeinde nachlassen würde. «Wer in Unterstammheim interessiert sich schon für ein Strassenbauprojekt in Waltalingen?», fragt er rhetorisch. Das Stammertal sei zwar schon immer eine Einheit gewesen. «Sachentscheide sollten aber in den Dörfern gefällt werden.» Die Gemeinden seien gewachsene Einheiten, die ihren Besitz über Generationen weitergegeben hätten. Dadurch sei eine Vielfalt entstanden, die man erhalten müsse.

Ein wichtiger Faktor sind für die beiden aber auch die Finanzen. Unterstammheim müsste den Steuerfuss laut Finanzplanung der Steuergruppe von heute 122 Prozent auf 124 Prozent anheben. Frei und Wirz rechnen entgegen den Prognosen der Steuergruppe allerdings mit einem klar steigenden statt einem insgesamt eher sinkenden Steuerfuss. Ist diese Haltung nicht unsolidarisch gegenüber dem finanzschwächeren Waltalingen, das einen viel höheren Steuerfuss von 130 Prozent hat?

Frei antwortet nicht direkt und fragt zurück: «Was ist solidarischer: Wenn die beiden Stammheim das Defizit von Waltalingen übernehmen müssen oder wenn Waltalingen seinen Steuerfuss um nur ein Prozent anheben muss und alles benötigte Geld aus dem Finanzausgleich beziehen kann?» Waltalingen habe also die Wahl zwischen seinen Nachbarn, die ebenfalls zu den ärmeren Gemeinden zählen, und dem Kanton mit den «reichen Goldküstengemeinden», sagt Frei.

Lieber im Hingergrund

Wirz und Frei wollten sich für diesen Artikel nicht fotografieren lassen und möglichst wenige Angaben über sich selbst darin lesen. Am liebsten hätten sie nachträglich alle Personendaten gestrichen und den Artikel in dieser Form zurückgezogen. Die «sachlichen Argumente» sollten ihrer Meinung nach viel mehr im Vordergrund stehen.