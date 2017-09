«Weicheier können nicht erfolgreich führen»

Kennen Sie eine moralisch absolut integre Person?

Markus Huppenbauer*: Nelson Mandela war für mich so ein Mensch. Er war jahrzehntelang im Gefängnis eingesperrt und hat doch seine Würde behalten. Als er später noch Präsident von Südafrika wurde, hat er sich trotz des erlittenen Unrechts für die Versöhnung im Lande engagiert. Er ist aus meiner Sicht ein Paradebeispiel für moralische Integrität.

Was sind Ihre Kriterien dafür?

Eine moralisch integre Person ist jemand, der sich zuverlässig und unbestechlich moralisch integer verhält. Zuverlässig, weil es nicht reicht, wenn Sie einmal nicht stehlen, einmal nicht betrügen. Sie sind erst moralisch integer, wenn Sie sich immer wieder moralisch anständig verhalten.

Und warum unbestechlich?

Weil es in Schönwettersituationen einfacher ist, sich moralisch integer zu verhalten. Sobald Druck kommt, politisch, ökonomisch, man finanzielle Angebote kriegt, wird es schwierig.

Was für moralische Ziele setzen Sie sich selbst?

Ich möchte den Menschen im Beruf mit Respekt begegnen, sie anständig und fair behandeln. Privat versuche ich ein liebevoller und verlässlicher Ehemann und Freund zu sein.

Erreichen Sie diese Ziele?

Es ist unmöglich, moralische Perfektion zu erreichen. Menschen, die andere in jeder Situation anständig und fair behandeln, wären Heilige und die gibt es, moralisch gesehen, nicht. Insofern erreiche ich meine Ziele nicht immer. Aber ich bin auch kein moralischer Halunke.

Heute klagt man über den Wertezerfall, vor allem bei den Jungen. Wie sehen Sie das?

Ich bin da optimistisch. Schon vor 2000 Jahren sprach man von einem moralischen Zerfall der Gesellschaft. Diese Klage ist also nichts Neues. Heute haben wir aber mehr Möglichkeiten, uns moralisch falsch zu verhalten.

Wie meinen Sie das?

Wir sind heute vielfältig vernetzt. Mir begegnen nur schon hunderte von Menschen, wenn ich morgens im Zug von Baden nach Zürich fahre. Mit zehn, zwanzig von ihnen teile ich einen Wagen und kann mich ihnen gegenüber anständig oder unanständig verhalten. Auch über unser Essen und die Kleidung sind wir mit der ganzen Welt verbunden.

Würden Sie sagen, dass es eine gemeinsame Wertebasis gibt?

Ja, dazu gehört beispielsweise, dass wir die Würde anderer Menschen respektieren, und ihre Freiheit. Ich behaupte, dass bei uns niemand sagt, Menschenwürde und Freiheit seien etwas Schlechtes. Die Frage ist aber, wie man diese Werte interpretiert.

Bleiben wir noch bei der Situation im Zug: Es passiert täglich, dass jemand laut telefoniert oder Musik hört und sich um die Mitfahrer foutiert.

Das ist aus meiner Sicht kein moralisches Problem, sondern eine Frage der Höflichkeit. Unsere Gesellschaft hat moralische, ökonomische, rechtliche Werte, und eben auch solche der Höflichkeit. Bei den moralischen geht es um Themen, die fundamental sind, damit wir ein menschliches Leben führen können. Lautes Telefonieren ist ärgerlich, aber kein Thema der Moral.

Es geht doch aber nicht nur um Höflichkeit, sondern auch um den Respekt vor den anderen, darum, eine andere Perspektive einnehmen zu können.

Das stimmt. Es ist die Grundlage der Moral, nicht nur die eigene Perspektive einzunehmen, sondern andere Menschen und deren Bedürfnisse und Interessen wahrzunehmen.

Es gibt also gemeinsame Werte, eine gemeinsame Moral. Halten wir uns daran?

Nein, es gibt immer eine Spannung zwischen den Wertvorstellungen und dem faktischen Verhalten. Das ist menschlich.

Haben wir diese Werte auch mit den Flüchtlingen gemein?

Ja, gerade was Menschenwürde und Freiheit betrifft. Viele kommen ja hierher, weil diese Werte in ihrer Heimat nicht respektiert werden. Andere Werte teilen wir nicht mit ihnen, etwa solche, die zu an einem patriarchalischen Gesellschaftsmodell gehören.

Was machen die Flüchtlinge mit unserer Moral?

Es besteht die Gefahr, dass berechtigte Ängste in Abgrenzung und Feindlichkeit kippen, und wir so unsere eigenen humanitären Werte verraten.

Und was macht der Wohlstand mit der Moral?

Ich glaube, Wohlstand ist sehr wichtig für die Moral. Von Menschen Moral verlangen, die täglich aufs Brutalste ums Überleben kämpfen müssen, ist nicht realistisch und unfair. Eine bestimmte ökonomische und politische Sicherheit macht es erst möglich, sich um Moral zu kümmern.

Was ist mit Menschen, die sehr reich sind und deshalb denken, für sie gelten die gesellschaftlichen Normen nicht mehr?

Die gibt es leider. Aber es gibt auch Leute wie Bill Gates, die Milliarden für philanthropische Zwecke ausgeben. Zudem gibt es bei uns mit zunehmendem Wohlstand viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen, woher alles kommt, was wir konsumieren und wie es produziert wurde. Auch wollen immer mehr junge Menschen einer ethisch vertretbaren und sinnvollen Arbeit nachgehen.

Wäre es nicht erstrebenswert, dass wir weniger besitzen?

Doch, aber ich sage das nicht mit grosser Begeisterung. Ich bin zwar sicher, dass es nicht ständig zusätzliche Geschmacksrichtungen bei Glace oder im Quartalstakt neue Mode braucht. Diesbezüglich übertreiben wir. Aber man muss mit Pauschalurteilen vorsichtig sein, weil ja Mode-Fans auch sehr nachhaltig leben können.

Es wäre kein grosser Einschnitt, weniger zu konsumieren. Warum sind wir nicht bereit dazu?

An das Gute im Menschen zu glauben, funktioniert jedenfalls nicht.

Warum?

Weil die wenigsten von uns zuverlässig und unbestechlich auf Moral ansprechbar sind. Ich verurteile das nicht.Wenn wir einfach alles moralisch Geforderte rechtlich regulieren würden, würden wir in einer Moral-Diktatur leben. Es braucht in der Praxis einen Mittelweg. Ein Mix von Bildung, Erziehung und Gesetzen führt dazu, dass unsere Gesellschaft moralisch einigermassen ok ist.

Wie handhaben Sie das persönlich?

Ich will mir nicht in jeder Situation überlegen, ob das, was ich tue, moralisch anständig ist. Würde ich auf zehn Kinobesuche pro Jahr verzichten, könnte ich stattdessen 400 Franken für die Malariaprophylaxe von Kindern spenden. Ich halte es jedoch für falsch, alles aus der moralischen Perspektive anzuschauen. Menschen, die das tun, befremden mich. Als Ethiker sage ich: Moral ja, aber mit Mass.

Wir leben im Zeitalter des Selfies, der neuen Selbstbezogenheit. Muss man fürchten, dass die Moral im digitalen Egozentrismus flöten geht?

Auch das sehe ich relativ entspannt, irgendwann hat man genug Selfies gemacht, und sie beginnen einen zu langweilen. Allerdings hat die übertriebene Selbstinszenierung und das ungehemmte Herausplatzen in den sozialen Medien etwas sehr Narzisstisches. Wir müssen auf Facebook und Twitter neue Höflichkeitsnormen lernen und moralische und rechtliche Grenzen ziehen. Wenn diese Räume genutzt werden, um sich fies zu verhalten, dann geht das einfach nicht.

Wo lernt ein Kind moralische und ethische Kompetenzen?

Kinder kommen nicht moralisch integer auf die Welt. Sie lernen Moral in der Familie, der Schule, in den Sportvereinen und auch in den religiösen Gemeinschaften.

Was ist nun, wenn Kinder zuhause, in Privatschulen oder wie bei religiös-konservativen Familien separat unterrichtet werden?

Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man nachweist, dass die Kinder dort auch die Grundkompetenzen erwerben, die der Staat verlangt. Allerdings ist es problematisch, wenn durch gesonderte Schulung die Segregation gefördert wird. Soziale Durchmischung, wie an den staatlichen Schulen, ist sehr wichtig, damit Kinder einen offenen Horizont entwickeln können.

Ist man ab einem gewissen Alter moralisch nicht mehr formbar?

Nein, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Menschen immer entwicklungsfähig bleiben. Wir können uns ändern, nicht durch moralische Appelle oder Vernunft, sondern durch Begegnungen mit anderen Menschen.

Was bedeutet das für verwahrte Gewalttäter?

Ich halte eine lebenslängliche Verwahrung für menschenrechtswidrig. Ich denke, dass wir hier zu stark auf Sicherheit aus sind. Aus einem Sicherheitsbedürfnis und oft auch aus Rache sagen viele, dass jemand, der bestimmte Grausamkeiten begangen hat, keine Chance mehr verdient. Wer so reagiert, legt Menschen ein für alle Mal auf etwas fest. Damit wird die Menschenwürde dieser Person negiert.

Zu einem anderen Thema: Spielt die Moral in Bewerbungsgesprächen eine Rolle?

In der Regel schauen die Zuständigen schon: Passt die Person ins Team, ist sie anständig, loyal, ehrlich. Es ist jedoch nicht einfach, das zu prüfen. Im Gespräch kann man sich ja verstellen. Psychologen sind daran, Instrumente zu entwickeln, um moralische Integrität zu messen.

Aus welchen Beweggründen?

Unternehmen wissen, dass die Reputation leidet, wenn ihre Mitarbeiter sich moralisch und rechtlich falsch verhalten. Denken Sie nur an all die Skandale, die es in den letzten Jahren weltweit bei den grossen Banken gab. Das kann sogar sinkende Aktienkurse zur Folge haben.

Firmen wollen aber teils genau solche Leute, weil man annimmt, dass skrupellose Menschen Erfolg garantieren.

Ja, das stimmt. Man will in der Wirtschaft oft sehr effiziente, toughe und risikofreudige Mitarbeitende, gerade in Führungspositionen. Weicheier können ein Unternehmen nicht erfolgreich führen.

Wie meinen Sie das?

In vielen Bereichen der Wirtschaft sind nun mal gewisse Charaktereigenschaften wichtig, die in der Familie oder unter Freunden nicht gefragt sind. Toughness gehört dazu, Effizienz und Risikofreude. Aber Manager, die über Leichen gehen, wollen wir heute nicht mehr. Sie müssen erfolgreich sein im Rahmen dessen, was moralisch erlaubt ist.

Sie sagen das so, als wäre dieser Rahmen glasklar. Ich behaupte, dass Manager das moralisch Erlaubte je nach Situation nicht so eng sehen.

Es gibt Menschen, die bereit sind, für den ökonomischen Erfolg sehr weit zu gehen. Aber in der Regel wissen die schon, dass sie anerkannte Grenzen überschreiten.

Profitmaximierung ist das oberste Prinzip unseres Wirtschaftsystems. Ist das ethisch vertretbar?

Profit ist etwas Gutes. Ein profitables Unternehmen hat viele positive soziale Effekte. Es bringt den Aktionären etwas, es kann Löhne und Steuern bezahlen. Problematisch wird es, wenn von den vielen Stakeholdern eines Unternehmens nur eine Gruppe bedient wird, etwa die Aktionäre.

Oft wird ein Grossteil des Gewinns den Aktionären zugesprochen.

Ja, aber in der Schweiz ist ja nur ein kleines Prozent der Unternehmen als AG organisiert. Aktionäre sind moralisch in der Pflicht, langfristig und für das Unternehmen zu denken. Es gibt immer mehr Investoren, denen ethische Kriterien wichtig sind.

Können Sie das belegen?

Die UBS zum Beispiel strebt weltweit eine führende Position im «Impact Investing» an. Bedient werden hier Investoren, die nicht nur auf finanzielle Rendite, sondern auch auf soziale und ökologische Wirkungen achten.

Was wenn ein russischer Investor dreissig Prozent der Aktien kauft? Seine Moral entspricht vielleicht nicht der unsrigen.

Das kann man nicht verbieten. Falls man mit Entwicklungen in Unternehmen nicht einverstanden ist, kann man versuchen, über die Medien Druck auszuüben oder zu schauen, dass die Pensionskassen ihr Stimmrecht in AGs in einer Weise ausüben, die ethischen Standards entspricht. Ich denke, diese Möglichkeiten nutzen wir noch viel zu wenig. ()