Welcher Weg führt zum Hamam?

Was soll nach dem Auszug der Polizei aus dem Standort Obertor werden? Diese Frage ist einer der Streitpunkte in Winterthur, seit der Stadtrat Ende August seine Pläne für das Obertor umrissen hat. Sehr konkret sind diese Pläne zwar noch nicht. Was aber bereits feststeht, ist, dass die Gebäude in städtischem Besitz bleiben und gemischt genutzt werden sollen.

Der Stadtrat hat zudem grosse Sympathien für die Idee, am Obertor ein Dampfbad im orientalischen Stil zu bauen, sprich ein Hamam. Und ein Hotel dazu, denn ein Hamam lasse sich ohne eine Hotelnutzung nicht rentabel betreiben. Hier wird die Sache strittig. Ein Hamam plus Hotel mit etwa 70 Zimmern würde sehr viel Raum beanspruchen. In dieser Variante wäre es unmöglich, mindestens die Hälfte der Geschossfläche in Kostenmiete anzubieten, wie es die im April eingereichte Obertor-Initiative des Mieterverbands und der links-grünen Parteien fordert.

Wie weit die Vorstellungen der Initianten und des in seiner Mehrheit links-grünen Stadtrats auseinanderliegen, ist noch nicht klar. Die Positionen sind noch nicht ganz bereinigt (siehe Kasten). Was aber bleibt, ist die Frage, ob ein rentabel betriebener Hamam ein Hotel notwendig voraussetzt.

Ohne Hotel, aber mit Fitness

Eine Umschau in der Schweiz zeigt, dass solche Bäder in Städten mehrheitlich ohne Hotel geführt werden, dann aber meist zusammen mit einem Fitnesscenter. So betreibt etwa die Migros einen Hamam im Zürcher Niederdorf und einen in Baden. «Wichtig für einen erfolgreichen Hamam ist vor allem ein zentraler Standort mit guter ÖV-An­bindung sowie allenfalls Parkplätzen», sagt Francesco Laratta, Mediensprecher der Genossenschaft Migros Zürich. Die Kombination mit einem Hotel könne von Vorteil sein, weil man so Synergien nutzen könne. Notwendig sei eine Kombination in der Regel ausserhalb der Städte, weil dort die Passantenfrequenz deutlich tiefer liege.

In den Städten Zürich, Bern, Basel und Locarno gibt es jeweils mindestens einen Hamam ohne Hotel. In Zuoz und Lenzerheide hingegen sind die Bäder mit einem Hotel kombiniert. St. Gallen, mit rund 40 000 Einwohnern weniger als Winterthur, hat zwei Varianten: einen Migros-Fitnesspark mit Hamam sowie ein Wellnesshotel mit Hamam. Letzteres ist eher dezentral gelegen, mit dem öffentlichen Verkehr braucht man gut 20 Minuten, um es aus dem Zentrum zu erreichen.

Karin Winzeler, Leiterin eines Fitnesszentrums mit Hamam in Schindellegi, sagt, sie würde keinen isolierten Hamam betreiben, ausser er sei mitten in der Stadt gelegen. Ob ein solcher gut funktioniere, hänge auch von anderen Faktoren ab. Etwa vom Wetter. In einem Sommer wie dem von 2018 komme niemand in den Hamam. «Bei uns trägt in dieser Zeit das Fitness die Kosten. Ein Hamam ist eine teure Sache.»

Dass ein Hamam am Obertor als isolierter Betrieb funktionieren könnte, ist im Kontext der Vergleichsobjekte eher unwahrscheinlich. Denkbar wäre aber eine Kombination von Hamam und Fitnesscenter, die weniger flächenintensiv ist als ein mittelgrosses Hotel.

Machbarkeitsstudie läuft

Zur Art der Nutzung äussern sich die Initianten nicht. «Uns ist die Vielfalt wichtig, dass der Ort für eine breite Bevölkerung attraktiv ist», sagt Katharina Gander, AL-Gemeinderätin. «Und dass die Hälfte der Fläche in Kostenmiete abgegeben wird. Das kann ja auch für einen Hamam mit Fitnessstudio interessant sein.»

Die Stadt lässt derzeit eine Machbarkeitsstudie durchführen zur Frage, welches Nutzungsmodell funktioniert. Man sei offen und warte das Ergebnis der Studie Ende Jahr ab, sagt Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) auf Anfrage. (Der Landbote)