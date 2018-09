Wenn Hinz und Kunz zu Spottern werden

Pünktlich zum astronomischen Herbstanfang ist Sturmtief «Fabienne» am Sonntagabend mit Böen von bis zu Tempo 113 durchs Flachland gefegt. Es wurden Bäume ausgerissen und der Flugverkehr durcheinander gewirbelt.

Die Winde erreichten örtlich Böen von über 100 Kilometern pro Stunde, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte. Auf dem St. Chrischona bei Basel wurde eine Windböe von Tempo 113 gemessen. In den Bergen erreichte der Sturm Orkanstärke. Auf dem Säntis SG und dem Chasseral BE blies es mit bis zu Tempo 132.

Die stürmischen Winde wurden begleitet von lokalen Gewittern und kräftigem Regen. Abgesehen von umgestürzten Bäumen und einer laut Medienberichten losgerissenen Fensterputz-Gondel am Flughafen Zürich wurde über grössere Schäden zunächst nichts bekannt.

Flugzeuge mit grossen Verspätungen

Der Sturm wirbelte den Flugverkehr kräftig durcheinander. An den Flughäfen von Zürich, Basel und Genf kam es am Abend gemäss Fluginformationen bei praktisch allen Starts und Landungen zu grösseren Verspätungen von teils über einer Stunde. Einzelne Flüge etwa nach Österreich und Deutschland wurden gestrichen oder umgeleitet.

Diese Maschine aus Budapest kommend, musste mehrere Schleifen drehen (Quelle: Flightradar24)

Hunderte Schaulustige

Kaum waren die ersten Vorboten von Sturm «Fabienne» am Sonntagabend auszumachen, machten sich hunderte von Schaulustigen auf in Richtung Flughafen Zürich. Während Stunden hatten Autofahrer beispielsweise beim Parkplatz P1 in Kloten kaum mehr die Möglichkeit, ihr Gefährt abzustellen.

Und die Menschen kamen auf ihre Rechnung: Sie schossen spektakuläre Bildern und drehten Videos von Flugzeugen, die teilweise durchstarten mussten. Vorübergehend waren keine Starts und Landungen erlaubt, wie aus Flugaufzeichnungen hervorging.

Im Verlauf der Nacht flaute der Wind allmählich ab.

(Zürcher Unterländer)