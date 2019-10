Wer den kleinen Finger gibt ...

Was war das für ein Start. Nach 132 Sekunden schoss Junior Greg Halberstadt in seinem erst zweiten Match in der ersten Mannschaft Kloten in La Chaux-de-Fonds in Führung. Später überstand Kloten 92 Sekunden doppelte Unterzahl fast problemlos (und mit grosser Hilfe von Goalie Nyffeler). Und kurz vor der ersten Pause erzielte Patrick Obrist sein erstes Saisontor. Kloten hatte in der Mélèzes sein bisher wohl konstantestes und konzentriertestes Drittel der Meisterschaft abgeliefert. Der Gegner war ohne Chance, Kloten hätte noch mehr als zwei Goals erzielen sollen. Das mit den verpassten Goals wird die Mannschaft Per Hanbergs diese Saison wohl noch das eine oder andere Mal verfolgen. Denn der Gegner war mit zwei Treffern in Rückstand noch keineswegs mutlos. Und als er schon kurz nach Beginn des Mittelabschnitts traf, kam die gefährlichste Waffe der Gastgeber so richtig ins Rollen. Das Trio Coffman, Cameron und Carbis überforderte später die Klotener um das eine oder andere Mal. Beim 1:2 aus Sicht der Gastgeber, beim 2:3, auch beim 3:3.

Kloten fand auf den ersten Treffer mit dem 3:1 durch Steve Kellenberger noch eine Antwort, den Lauf von «La Tchaux» aber konnte es nicht mehr stoppen. Das wäre möglich gewesen, wenn eines der Powerplays Erfolg gebracht hätte – oder wenn Éric Faille nach 37 Minuten einen Penalty verwertet hätte. Der Kanadier aber scheiterte an Goalie Bays und verpasste damit das 4:2 für Kloten. Faille ist nach Füglister, Lehmann und Forget bereits der vierte Stürmer des EHC, der diese Saison einen Penalty nicht ins Ziel bringt.

Leistung stimmt, Resultat nicht

Und weil Faille kurz darauf eine Strafe fasste, gelang La Chaux-de-Fonds der perfekte Start ins Schlussdrittel mit einem Powerplaytor nach 56 Sekunden. Das 3:3 war der dritte Treffer aus Distanz. Das liess Kloten offenbar vergessen, dass man vor dem eigenen Tor auch aufzuräumen hat. Die nächsten zwei Goals fielen aus nächster Distanz, die Gegenwehr war nicht gut genug. «Ich glaube, das erste war unser bestes Drittel», sagte Verteidiger David Stämpfli, der letzte Saison noch beim Gegner gespielt hatte. «Doch dann machten wir ein bisschen zu wenig. Und plötzlich waren wir in Zugzwang.» Er selber hatte auch eine Grosschance im ersten Drittel vergeben. Der Zweitorerückstand nach 49 Minuten war zu viel. Kloten versuchte zwar nochmals alles, aber die Qualität in der Offensive ist noch nicht gut genug. Dominic Forget und vor allem Jeffrey Füglister haben einiges aufzuholen. Forget, der im Mitteldrittel sogar einmal dem eigenen Goalie den Stock entriss, begann damit, als er kurz vor Ende in einem Powerplay (und ohne Goalie) mit dem 4:5 die Hoffnung zurückbrachte. Mehr als zwei Minuten blieben, um wenigstens einen Punkt als Lohn zu holen. Ein, zwei Möglichkeiten erarbeitete sich Kloten.

Auch deshalb war Coach Per Hanberg gar nicht so unzufrieden. Das Resultat stimmte nicht, die Leistung aber war gut. Die Pässe fanden die Stöcke der Mitspieler, das Zusammenspiel war deutlich besser als noch letzte Woche. Das Trio Forget, Füglister, Marchon kontrollierte zu Beginn die gegnerische Topformation, dann verlor es den Faden. Da ist noch einiges an Steigerungspotenzial vorhanden. Einen guten Auftritt hatte indes die von Fabian Sutter gesteuerte «Notlinie» mit Verteidiger Kellenberger am rechten Flügel und Center Patrick Obrist am linken.

Noch smarter spielen

«Ich habe viele gute Dinge gesehen», sagte Hanberg nach einem Besuch bei den Schiedsrichtern. «Das erste Goal hat La Chaux-de-Fonds das Momentum gebracht. Auch wenn wir nachher noch das 3:1 erzielten. Wir müssen in der einen oder anderen Situation noch smarter spielen», analysierte er. «Denn: Wer ihnen den kleinen Finger gibt …»

Kloten liegt vor dem Heimspiel von morgen gegen die GCK Lions nun auf Rang 4. Bleibt zu hoffen, dass sich die Klotener im kleinen Derby nicht über verpasste Chancen ärgern müssen.