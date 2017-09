Wer niesen muss, wird disqualifiziert

Das Schnupfen hat wohl einen grossen Stellenwert im Leben von Uli Walpen. Der Willisauer ist nicht nur Präsident des Schweizerischen Schnupfverbands, sondern auch gleich noch Schweizermeister im Tabakschnupfen. Diesen Titel sicherte er sich am Samstagabend im gut gefüllten Weisslinger Widum, indem er mehr als 4,9 Gramm «Schnupf» innert einer Minute in seiner Nase verstaute.

Auch bei den Frauen ging der Titel an die Familie Walpen. Mit verhältnismässig grossem Vorsprung verwies Pia ihre Konkurrentinnen auf die Plätze. Die Teamwertung fiel ebenfalls zugunsten von Willisau aus, Gastgeber Weisslingen holte sich den zweiten Platz. Die Zürcher Oberländer konnten auch in den Einzelwertungen überzeugen. So landete bei den Männern der Theilinger Matthias Wittwer auf dem zweiten Rang.

Erster Schweizer Snuff-Club

Damit dürften die Weisslinger aus sportlicher Sicht durchaus zufrieden sein. Aber auch ansonsten verlief die Veranstaltung reibungslos. Eine junge Moderatorin führte gekonnt durch den Abend und auch musikalisch kriegten die rund 200 Zuschauer einiges geboten. Gemeindepräsident Andrea Conzett hielt in seiner Eröffnungsrede überzeugt fest: «Weisslingen ist heute der Mittelpunkt der Schweiz.»

Insgesamt nahmen sechs von acht Schweizer Schnupfclubs an der Meisterschaft teil. Diese fand nach 1997 bereits zum zweiten Mal in Weisslingen statt. Im Jahr 2006 wurde hier gar die Weltmeisterschaft ausgetragen. Die Geschichte des örtlichen Snuff-Clubs ist aber noch weitaus länger. Am 1. August 1969 wurde der Club als schweizweit erster seiner Art gegründet.

Ein langjähriges Mitglied des Snuff-Clubs ist Jörg Schürch. Er war bereits 1997 an der Organisation der Schweizermeisterschaft beteiligt. Seither habe sich an den Schnupf-Meisterschaften nichts geändert. «Sogar die Pausenunterhaltung ist seit Jahren dieselbe», sagt er lächelnd. Zudem sei das Schnupfen nach wie vor eine familiäre Sportart: «In unserem Club ist jeder für jeden da.»

Aber auch die Regeln seien dieselben geblieben. «Jeder Teilnehmer erhält eine Schnupfdose mit fünf Gramm Tabak. Wer sich innert einer Minute am meisten in die Nase pressen kann, gewinnt», erklärt Schürch. Es gibt vier Punktrichter und ein Oberpunktrichter, die nach jedem Durchgang die übrige Menge Tabak in der Dose und an der Serviette aufs Milligramm genau wiegen.

Tabak im Gesicht gibt Abzug

Zudem vergeben sie bis zu 20 Punkte für die Sauberkeit. Je mehr Schnupftabak im Gesicht verschmiert ist, desto weniger Punkte erhält man. Falls ein Teilnehmer sich mit Absicht Tabak ins Gesicht schmiert, können ihn die Punktrichter disqualifizieren. Gleiches gilt, wenn man während des Wettbewerbs niesen muss. Während des gesamten Turnieres am Samstagabend gab es aber keine einzige Disqualifikation.

In den Pausen sorgte das Vater-Tochter-Duo «Pop Alpin» mit Synthesizer, Gitarre, Panflöte, Saxophon und Gesang für Unterhaltung. Sie spielten eingängige Volks- und Schlagersongs, probierten sich erfolgreich als Stimmungsmacher und animierten die Zuschauer regelmässig zum Mitsingen.

Während die Organisatoren die Ergebnisse des Wettkampfs auswerteten, konnten sich neugierige Zuschauer noch an einem Plausch-Schnupfen versuchen. Im Anschluss folgte dann kurz vor Mitternacht die Rangverkündigung. Für diejenigen, die nach dem offiziellen Teil die Nase noch nicht gestrichen voll hatten, gab es noch bis in die frühen Morgenstunden Festwirtschaft und Musik. (Der Landbote)