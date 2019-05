Wie wärs mit einem Tor gegen Nachbar Wil?

Es sieht alles danach aus, als beende der FCW die Saison 2018/19 als Vierter der Challenge League. Das ist, es sei wiederholt, gut, wenn man es in die längerfristige Entwicklung einbettet. Wer zweimal im Abstiegskampf steckte, darf mit Platz 4 von einem klaren Fortschritt sprechen. Allein, es gibt auch diese Tendenz: Der Herbst des FCW war mit Platz 2 «überdurchschnittlich», wie es auch Sportchef Oliver Kaiser beurteilt. 1,72 Punkte pro Spiel sind der Schnitt eines Barragisten.

Noch unterdurchschnittlich

Dagegen sind die Zahlen für die ersten 13 Spiele der Rückrunde, nicht nur für Kaiser, «unterdurchschnittlich». Ein Pünktchen pro Spiel ist nur noch der Schnitt eines Absteigers. Von den letzten zehn Matches hat der FCW einzig jenen in Schaffhausen verloren. Nur die Schaffhauser und die Wiler waren seit Anfang Jahr, mit je neun Punkten, weniger erfolgreich als der FCW mit seinen – eben – 13.

Ein halbes Jahr über-, ein halbes unterdurchschnittlich – das gäbe dann in der Gesamtwertung eine «durchschnittliche» Saison, auch wenn die nackte Klassierung etwas besser aussieht. Dafür wäre die sinkende Tendenz bedenklich. Die würde bestätigt, fände der FCW nach der jüngsten Phase mit sechs Spielen (und nur zwei Punkten) gegen die drei Topteams in den letzten neun Runden in den abschliessenden fünf Spielen nicht zu einem deutlich besseren Punkteschnitt. Denn die letzten fünf Gegner sind alle klar hinter dem FCW klassiert.

Es sind vorwiegend Gegner, die noch im Abstiegskampf beschäftigt sind, die dementsprechend einsatzvoll auftreten werden – und hoffen, von einem weniger ambitionierten FCW profitieren zu können. Das aber dürfte dieser nicht sein, in seinem Fall stellt sich also auch die Charakterfrage. Im Moment ist zu sagen: Es gibt auch mildernde Umstände fürs Nachlassen, wie deutlich mehr Ausfälle als im Herbst, die Steigerung der drei Topgegner, die auch deutlich mehr Mittel haben. Aber es ist nicht zu übersehen, dass der FCW dieser Tage nicht mehr die geradezu verschworene Einheit ist wie im Herbst und noch in den ersten Frühjahrsrunden – selbst wenn seine Leistungen ordentlich sind wie selbst in den klar verlorenen letzten Spielen gegen die beiden Tabellenersten aus Lausanne und Genf. Aber der Lack ist am Abblättern. Es scheint den einen oder andern – wie etwa Taulant Seferi – zu geben, der seinen Kopf schon mehr bei der Zukunft als der (FCW-)Gegenwart ist. Allerdings hat sich Besitzer YB noch nicht gemeldet.

Die verschiedenen «Klassen»

Diese Kritik muss sich die Mannschaft gefallen lassen. Es werden auch Kaiser und Ralf Loose, sein Trainer, die Eindrücke der letzten fünf Runden in ihre Schlüsse für die Kaderplanung einfliessen lassen. Es gibt ja verschiedene «Klassen» von Spielern: Etwa jene, die ausgeliehen sind und die man gerne halten würde – mit Remo Arnold (Luzern) und Roberto Alves (GC) an der Spitze. Es gibt welche, deren Verträge auslaufen – wie Dennis Markaj, Tobias Schättin oder Luka Sliskovic, mit einem Sliskovic, der sich im Frühjahr deutlich steigerte.

Es gibt welche mit weiter laufendem Vertrag wie Davide Callà, Granit Lekaj und Sead Hajrovic, die Transfers des vergangenen Sommers, oder Ousmane Doumbia und Nachwuchskräfte wie Gabriel Isik, Marin Cavar, Rijad Saliji und Enrique Wild. Und dann gibt es Leihspieler, die bisher noch kaum Bonuspunkte sammelten: Mark Lepik, Patrick Sutter oder Liridon Mulaj. Die drei kamen im Winter, zusammen mit Eris Abedini, dem Prominentesten unter ihnen. Von dem ist zu hören, dass es nichts werde aus einer neuen Saison auf der Schützenwiese. Der FC Lugano rufe ihn nämlich, was sein Recht ist, schon im Sommer zurück.

«Wir müssen den Zuschauern etwas bieten», sagt Loose vor den letzten drei Heimspielen, «denn es ist in der Tat bemerkenswert, wie sie uns unterstützen.» Auch er will von seiner Mannschaft mehr sehen als zuletzt, ganz konkret gegen Wil. «Wir müssen mehr zeigen als im letzten Spiel gegen die Wiler, damals zeigten wir keine gute Mentalität.» Also verlor der FCW im Bergholz 0:1, obwohl er über 75 Minuten in Überzahl spielen konnte. Jene Niederlage war der offensichtlichste Knick in der Leistungskurve 2019 des FCW. Aber ihn kann man noch einigermassen korrigieren, mit einer guten Bilanz in den letzten fünf Spielen. Auf dass man dann von einer durchschnittliche bis guten Rückrunde sprechen kann und nicht mehr von einer unterdurchschnittlichen reden muss.

Wiler Warten

Zur Rückrunde passt, dass Loose auch heute nicht seine beste Elf aufstellen kann: Davide Callà stand zwar gestern erstmals wieder auf dem Platz, allerdings abseits der Mannschaft. Aber spielen kann er noch nicht. Auch Granit Lekaj ist weiterhin verletzt, Doumbia nach seinem ungerechtfertigten Platzverweis in Lausanne gesperrt, aber auch verletzt. Wer von den Jungen diese Lücken stopfen sollen, liess Trainer Loose noch offen. Der FC Wil kommt heute als Team mit einer ähnlichen, wenn auch noch etwas schärferen Entwicklung als der FCW. Er war im Winter immerhin Vierter, nur zwei Längen hinter dem FCW. Aber im Frühjahr sackte sein Punkteschnitt von 1,6 auf 0,7 pro Match ab. Dass er nur einen Rang, zugunsten des FC Aarau, verlor, war noch das Beste. Zumindest resultatmässig geändert hat an der negativen Entwicklung auch der Trainerwechsel von Konrad Fünfstück zu Ciri Sforza nichts. Dem Altinternationalen gaben die Wiler einen Vertrag bis 2022, was deutlich macht, dass sie mit ihm langfristig arbeiten wollen. Seine erste Bilanz: fünf Spiele, drei 1:1-Unentschieden, zwei Zu-null-Niederlagen. Also sehen auch die Wiler (und ihr neuer Coach) einige Chancen, Negativserien zu beenden.

Und was zum FCW noch der Vollständigkeit halber beizufügen wäre: Auf einen Rekurs gegen den Entscheid, ihm in erster Instanz die Lizenz für die Super League zu verweigern, verzichtet er. Selbstverständlich. (Der Landbote)