Wieder Leben in der Stube

Im schmucken Riegelhaus mitten in Marthalen herrscht am Samstagabend Hochbetrieb. Rund 60 Personen feiern den Abschluss der Umbauarbeiten und den Start des Restaurationsbetriebs der Stube. Paul Mayer, Präsident der Genossenschaft Stube Marthalen, erzählt nicht ohne Stolz, dass 31 Genossenschafter 900000 Franken für den Kauf und den Umbau des Hauses aufgebracht hätten. Die Gesamtinvestitionssumme belief sich auf 1,2 Millionen Franken.

Die Liegenschaft gehörte ursprünglich der Gemeinde. Im Sommer 2017 stimmte die Marthaler Bevölkerung über den Verkauf der Gemeindeliegenschaft an die Genossenschaft ab. «Es ist gut, dass die Liegenschaft nun wieder lebt und die Gemeinde nicht mehr finanziell belastet», sagt Gemeindepräsident Matthias Stutz (SVP).

Eine Ausnahme

Marthalen gehört zu den Ausnahmegemeinden, in denen sich kein Restaurantsterben, sondern eher ein Wiederbeleben beobachten lässt . Das Restaurant Stube ist der fünfte Betrieb im Dorf. Trotzdem befürchtet Matthias Stutz keineswegs, dass es der Stube an Gästen fehlen könnte. «Wir haben zahlreiche und aktive Vereine, die in den Restaurants einkehren. Auch die Bevölkerung geht gerne im Dorf in den Ausgang.» Ausserdem gebe es in den umliegenden Dörfern nicht mehr so viele Gasthäuser, darum kämen auch viele Gäste von ausserhalb nach Marthalen.

Wir haben aktive Vereine und auch die Bevölkerung geht im Dorf in den Ausgang.Matthias Stutz, Gemeindepräsident Marthalen

Die Mitglieder der Genossenschaft sowie die anwesenden Handwerkergenossen bekommen am Eröffnungsabend ein ausgezeichnetes Vier-Gang-Menü vorgesetzt, zubereitet von Küchenchef und Pächter Jörg Peter. Gestartet wird mit einer Currycremesuppe mit Datteln. Es folgen ein Nüsslisalat mit Ei sowie ein glasierter Kalbsschulterbraten mit Kräuterjus, Nudeln und Mischgemüse. Ein Fruchtsalat mit Zitronensorbet rundet das Essen ab. Von den Gästen gibt es viel Lob für den Chef.

Regionale Produkte

Jörg Peter legt grossen Wert auf regionale Produkte. Dies nicht zuletzt, weil seine Eltern den Gemüsebetrieb Gmües-Peter in Wildensbuch führen. «Auch unseren Wein beziehen wir von den Winzern in der nächsten Umgebung», betont er. Die Weine, die beim Eröffnungsessen serviert werden, stammen von der Familie Besson-Strasser in Uhwiesen und vom Schloss Goldenberg in Dorf.

Das Restaurant Stube bietet gutbürgerliche Schweizer Küche. «Wir versuchen möglichst viel selber herzustellen, darum halten wir die Karte eher klein»,sagt Jürg Peter. Auf der Speisekarte finden sich Klassiker wie Rindfleisch Stroganoff, Cordon bleu oder Zanderchnusperli. Aber auch für Kinder und Gäste, die kein Fleisch essen, gibt es eine Auswahl an Gerichten.

Aufmerksamer Service

Für den Service ist Sonja Kienast zuständig. Sie betreut die Gäste im Restaurant mit 35 Plätzen und im Stübli mit 16 Plätzen. Insgesamt umfasst das Team 4 bis 5 Personen. Ganz komplett ist es noch nicht: «Wir suchen noch nach Aushilfen in der Küche und im Service», sagt Sonja Kienast. Ihr erklärtes Ziel ist es, dass sich die Gäste in ihrer Stube wohlfühlen: «Ein bisschen wie zu Hause.»

Für die Öffentlichkeit ist das Restaurant Stube ab Freitag, 8. Februar 2019, geöffnet. Das Stube-Team bietet ein günstiges Vier-Gang-Menü. Eine Anmeldung ist erforderlich. Jeweils dienstags und mittwochs ist der Betrieb geschlossen. stube-marthalen.ch (Der Landbote)