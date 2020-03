Winterthurer Zivilschützer müssen sich bereithalten

Die Zivilschutzorganisation Winterthur, abgekürzt ZSO WIUM, befindet sich aufgrund der Corona-Krise bereits seit einigen Wochen in einem sogenannten Nothilfeeinsatz. Nun haben alle Schutzdienstleistenden einen Brief oder ein Mail erhalten mit dem Wortlaut: «Wir bitten dich, dich für Zivilschutzeinsätze bereit zu halten und deinen Arbeitgeber entsprechend zu informieren.»

Das Winterthurer Zivilschutzbataillon setzt sich aus fünf Kompanien zusammen. Diese haben einen Bestand von rund 900 Personen. Die ordentlichen Wiederholungskurse der nächsten Zeit wurden abgesagt.

Ein allfälliges Aufgebot erfolgt telefonisch. Ausgenommen sind Milizangehörige der ZSO, die im Gesundheitswesen arbeiten – sie bleiben in jedem Fall zur Verfügung des Arbeitgebers.

Planung für mehr Spital-Betten

Der Zivilschutz ist in Winterthur dem städtischen Bereich Schutz und Intervention angegliedert. Laut Kommandant Jürg Bühlmann, der auch im städtischen Krisenstab Einsitz hat, wurde die Aufgebots-Warnung an das gesamte Bataillon versendet, um einen «möglichst grossen Planungsvorsprung für beide Seiten zu garantieren und auch das Umfeld und die Arbeitgeber via Arbeitnehmer zu sensibilisieren».

Wie viele Personen tatsächlich aufgeboten werden, hänge von den kommunalen und kantonalen Aufträgen ab. «Im Moment planen wir unter anderem ein Notspital oder Lazarett im Raum Winterthur, wenn die Betten im KSW zu knapp werden sollten», sagt Bühlmann.

Die Zivilschützer sind grundsätzlich verschiedenen Fachgebieten zugeordnet, wie beispielsweise Ersteinsatz, Unterstützung, Betreuung, Führungsunterstützung oder Logistik.

Corona-Hotline und Pre-Triage

Ein Teil der Angehörigen wurde bereits vor einigen Wochen aufgeboten. Vom 28. Februar bis zum 5. März sei die Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung die erste ZSO im Kanton gewesen, welche die kantonale Corona-Hotline zusammen mit der Kantonspolizei Zürich mit 120 Schutzdienstleistenden Tag und Nacht betrieben habe, sagt Bühlmann.

Und seit dem 15. März und bis mindestens Ende April 2020 stelle die ZSO mit 14 Schutzdienstleistenden pro Tag an den Eingängen des Kantonsspitals Winterthur die Pre-Triage sicher. Dieser Einsatz wurde laut Bühlmann innerhalb einer Woche geplant und umgesetzt.

Bühlmann sagt dazu: «Beim KSW-Einsatz unterstützen wir den Sicherheitsdienst und das medizinische Personal des KSW. Das heisst konkret, dass alle Personen bei den Zugängen angehalten und nach dem Zweck des Besuchs im KSW angefragt werden.» Personen mit Verdacht auf Covid-19 würden ausserhalb des Spitals in die Untersuchungszone geschickt und dürften das Spital nicht mehr betreten. «Desweiteren geht es darum, das eingeschränkte Besuchsrecht gemäss BAG umzusetzen.»

Einsätze im Winter

Laut Bühlmann funktioniert das bisherige Aufgebot sehr gut, die Schutzdienstleistenden seien «motiviert ihren Beitrag zu leisten».

Dass ein Grossteil der Zivilschützer aufgeboten werden könnte, wäre für die Organisation ein ausserordentliches Ereignis. Im Rahmen von Nothilfeeinsätzen kam es zwar beispielsweise in den letzten zwei Wintern wegen Unwettern oder Lawinen auch zu Aufgeboten, diese betrafen aber jeweils nur 50 bis 70 Personen. Im Schnitt leisten die Zivilschützer rund acht kleinere Einsätze pro Jahr.