Winterthurerinnen gewinnen zum zweiten Mal den Cup

34 Minuten lagen die Winterthurer Basketballerinnen gegen Fribourg hinten, nur dreieinhalb Minuten vorne. Zwischenzeitlich betrug der Rückstand auf den Gegner neun Punkte. Doch am Ende gewann die Equipe aus dem BCW am Samstag in Biel den Cupfinal 58:56. «Diese Mannschaft hat ein Gewinner-Gen», freut sich Geschäftsführer Sam Frey. Seit dem Jahreswechsel hat das Team erst eine Partie verloren.

«Diese Mannschaft hat ein Gewinner-Gen»Sam Frey,

Geschäftsführer BCW

In der ersten Halbzeit wollte noch nichts klappen. Von der Drei-Punkte-Linie waren die Winterthurerinnen harmlos. Aber auch aus der Nah- und Mitteldistanz ging nur jeder dritte Versuch in den Korb. Das beste waren die letzten zwei Minuten: Da verkürzte das Team von Daniel Rasljic die Differenz mit zwei Körben, einer von ihnen in der letzten Sekunde, noch auf vier Punkte. Und wahrte die Chance, das Spiel zu drehen.

Ein Sieg unter dem eigenen Brett

«Wir wussten, dass wir in der Verteidigung gewinnen müssen», analysierte Rasljic den Erfolg. Das Team verteidigte nach dem Seitenwechsel aggressiver und stoppte Fribourgs Spielmacherin Noemie Mayombo. «Dadurch haben wir ihren Fluss im Angriff gebrochen.» Und die knappen Spiele mit Aufholjagden im Playoff-Halbfinal gegen Genf hätten geholfen, auch nun die Wende zu schaffen, sagt Teamcaptain Cinzia Tomezzoli.

Zwei Minuten vor Schluss ging der BCW 54:53 die Führung, mit einem Dreier von Nicolette Gilday 40 Sekunden später, nach einem Offensivrebound von LaBrittney Jones, setzten sich die Winterthurerinnen vorentscheidend 57:53 ab. Gilday und Jones prägten mit zusammen 43 Punkten und 20 eroberten Abpraller die Partie. Dagegen monierte der gegnerische Coach Jan Callewaert, dass in seinem Team in der entscheidenden Phase niemand die Verantwortung übernommen hätte. (Der Landbote)