Vor über einer Woche wurden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden verboten. Seither trudeln täglich neue Absagen ein. Zwar gilt das Verbot vorerst nur bis am 15. März, doch seit sich das Virus in der Schweiz weiter ausgebreitet hat, wird eine Verlängerung immer wahrscheinlicher.

Andreas Künzli traf das Verbot besonders stark. Der Geschäftsführer der Maurer+Salzmann AG, welche die Frühlingsmesse Wohga in den Eulachhallen organisiert, versuchte die Veranstaltung noch mit einem Vorschlag zu retten: Besucher sollten tröpfchenweise durch die Hallen geschleust werden, sodass es nie mehr als 1000 Personen gewesen wären. Daraus wurde jedoch nichts, er musste die Messe absagen – eine knappe Woche vor dem Start.

Wohntheater in Marthalen

«Im schlimmsten Fall schreiben wir einen Verlust von einer Million Franken», so Künzli. Er glaubt aufgrund der grossen Unterstützung aber nicht, dass dieser eintritt: «Wir KMU helfen uns in der Krise.» Die grosse Bereitschaft, der Wohga unter die Arme zu greifen, habe ihn überrascht: «Von dieser Solidarität und der Schnelligkeit der Reaktionen können sich Konzerne und Politik eine grosse Scheibe abschneiden.» Er ist zuversichtlich, dass es nächstes Jahr wieder eine Wohga gibt.

«Im schlimmsten Fall schreiben wir einen Verlust von einer Million Franken.»Andreas Künzli, Geschäftsführer Maurer+Salzmann AG

Solidarisch ist aber auch die Wohga mit ihren Ausstellern: «Uns trifft es zwar am stärksten, aber auch andere haben einen Riesenschaden.» So unterstütze die Wohga jene Aussteller, die bei sich im Unternehmen etwas Eigenes als Ersatz planen. Das Wohntheater etwa – eine Sonderschau, bei der rund sechs Aussteller eine Stube einrichten – findet in Marthalen bei Zeindler Haustechnik statt.

Die Autoshow fällt aus

Obwohl das Verbot vorerst nur bis am 15. März gilt, sagten die Winterthurer Garagen die gemeinsame Autoshow ab, die am Wochenende vom 21. und 22. März hätte stattfinden sollen. «Wir wollten ein Zeichen setzen und Verantwortung übernehmen», sagt Daniel Schaller von Hutter Auto, der den Anlass mitorganisiert: «Wir haben einstimmig entschieden, die Autoshow abzusagen.»

Weil sich die Situation weiter zuspitze, habe ein Sinneswandel eingesetzt. So sei vor einer Woche noch die Hälfte der 23 Garagen dagegen gewesen. Obwohl das Frühlingsfest für zusätzliche Verkäufe gesorgt habe, sei der Ausfall für die einzelnen Garagisten verkraftbar. Auch weil die bereits entstandenen Werbekosten von rund 50000 Franken auf allen Schultern verteilt werden – und ihnen Lieferanten im Preis oder mit alternativen Lösungen entgegenkamen.

Weniger Lädeler

Direkt betroffen sind auch die Hallenbetreiber. «Es kommt eine Absage nach der anderen», sagt Roger Tacheron vom Kongresszentrum Gate 27. Bisher mussten drei grössere Anlässe abgesagt werden, weitere stünden auf der Kippe. Tacheron rechnet mit grossen Einbussen. Er befinde sich auf einer Gratwanderung: «Wir wollen den Schaden begrenzen, zeigen uns aber auch kulant, um keine Kunden zu verlieren.»

Bei den Eulachhallen gibt es laut Barbara Aeppli zwei abgesagte Anlässe. Auswirkungen hat das Coronavirus offenbar auch auf das Konsumverhalten: «Es hat definitiv weniger Leute in der Stadt», stellt Heinz Schudel von der Jungen Altstadt fest.