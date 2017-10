Wirt mit Weitblick

Wer Hansruedi Häne treffen will, der muss wandern. Der Weg führt vom Tösstal gut eine Stunde steil hinauf. Bei jedem Schritt raschelt buntes Herbstlaub unter den Schuhen, bis sich der Wald weiter oben lichtet und den Blick endlich ganz freigibt: Am Horizont leuchten blau verschneite Alpen, durchs Unterland ziehen Nebelschwaden.

Hansruedi Häne kennt die Gipfel in der Ferne. «Fast die halbe Schweiz kann man von hier aus sehen.» Auch nach all den Jahren hat das Panorama für ihn nichts von seinem Zauber eingebüsst. «Diese Aussicht», sagt der 53-Jährige mit seiner tiefen und ruhigen Stimme, «bedeutet für mich Freiheit.» Seit 24 Jahren wirtet er im Berggasthaus Hörnli.

Fast scheint es, als hätte es von Anfang an so kommen müssen. Denn seit seiner Kindheit ist Häne mit dem Berg verbunden. Schon als Bub hat er das Hörnli jeden Tag gesehen. Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof am gegenüberliegenden Hang. Beide Eltern sind aus dem Tösstal. Zuerst zog es ihn dann aber doch Richtung Winterthur. Häne lernte Automechaniker, arbeitete später bei Sulzer als Praktikant und bildete sich zum Kaufmann weiter. In seiner Freizeit servierte er in einer Beiz. Da seine Hände zunehmend allergisch auf Nickel reagierten und ein reiner Bürojob für ihn nie in Frage kam, setzte er schliesslich ganz auf sein «Hobby», die Gastronomie. Nach der Wirtefachschule führte er einige Jahre ein Restaurant in Bauma. 1994 konnte er vom Kanton dann das Berggasthaus Hörnli pachten.

Hier oben kam ihm sein handwerkliches Geschick zu Gute, etwa wenn am Gasthaus etwas repariert werden musste. Wichtiger war in all den Jahren aber wohl seine soziale Ader. «Als Wirt ist man manchmal ein bisschen Sozialarbeiter», sagt Häne. Er erinnert sich an einige Episoden, vor allem aus der Zeit, als der Alkoholkonsum für Autofahrer noch weniger stark eingeschränkt war als heute. Die Gäste hätten damals mehr getrunken. So musste sich Häne in Winternächten mehrmals auf die Suche nach verirrten Gästen machen. Er hatte dafür extra starke Taschenlampen gekauft.

Legendär war ein Weihnachtsessen eines Handballvereins aus Winterthur. Drei Spieler bestellten sich zum Schluss eine runde Kafischnaps und machten sich dann zuletzt auf den Heimweg. Gegen zwei Uhr nachts tauchten sie völlig verdreckt wieder auf dem Hörnli auf. Sie konnten den Weg hinunter nicht finden und sind dann kurzerhand geradewegs wieder hinaufgestiegen. Denn eines hatten sie nicht vergessen: zuoberst ist das gemütliche Gasthaus. Hansruedi Häne begleitete die Gruppe dann hinunter und organisierte ein Taxi.

Ein Coup ist Häne gelungen, als er das Angebot an Schlitten stark ausbaute. Sein Vorgänger hatte für Gäste drei Schlitten im Angebot. Mittlerweile sind es 200. An schönen Wintertagen ist das Hörnli mit seiner Abfahrt längst kein Geheimtipp mehr. Um den Schwung auch in die Sommerzeit mitzunehmen, beschaffte Häne zusätzlich Trottinetts. Gäste können diese seither ebenfalls mieten, um auf der Kiesstrasse bis nach Steg zu sausen.

Die Arbeit auf dem Hörnli ist streng: Häne hackt Holz für die Heizung, pflügt im Winter Schnee, macht Buchhaltung, repariert Schlitten oder Trottinetts. «80 Stundenwochen sind keine Ausnahme», sagt er. Das Gasthaus hat sieben Tage in der Woche geöffnet. Ausgebrannt fühlte sich Häne dennoch nie, nur müde sei er nach besonders strengen Arbeitstagen. Nach wie vor spüre er viel Wertschätzung der Gäste, was Energie gebe. «Manche kommen schon seit 20 Jahren.» Häne lehnt sich zurück und sagt in einer Lautstärke, dass es auch die beiden Wanderer am Nebentisch hören können: «Hinter jedem Hügel da unten hat es anständige Leute.»

Alleine ist Häne auf dem Hörnli selten. Nebst mehreren Angestellten hilft derzeit auch seine Tochter im Service mit. Sein Sohn studiert soziale Arbeit und die Frau arbeitet in der Kinderbetreuung. Obwohl es Häne auf dem Hörnli gefällt, träumte er auch schon vom Auswandern oder anderen Projekten: Warum nicht mal einen Betrieb am Meer führen oder in einer alpinen Hütte arbeiten? Bis jetzt ist es nicht dazu gekommen. Und Häne will vorläufig weiter auf dem Hörnli arbeiten. Das Gespräch findet an einem dieser goldenen Herbsttage statt. Wer will da schon ohne Not wieder ins Tal hinunter? (Der Landbote)