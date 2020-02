Wisenthalle gezeigt und Bibliothek besungen

«Was lange währt, wird endlich gut.» Dieses geflügelte Wort dürfe sie heute benutzen, ohne rot zu werden, sagte Brigitte Boller in ihrer Ansprache am Samstag. Die Gemeinderätin mit Ressorts Kultur und Freizeit sprach zu den Wiesendangern und Wiesendagerinnen an dem Ort, der «endlich gut» ist: In der erneuerten Wisenthalle. Das Jahr, in der die Halle und die Bibliothek saniert und Letztere aufgestockt wurde, möge manch einem lange vorgekommen sein. Der politische Prozess dahinter habe aber noch viel länger gedauert.

Länger auch, als die Bevölkerung darin involviert war. Im Juni sagten sie erstmals Ja zu zwei Krediten: 4,1 Millionen Franken für die Erneuerung der Mehrzweckhalle und 1,4 Millionen Franken für die Vergrösserung der Bibliothek. Doch es traten Probleme auf; unter anderem hatten sich per 2015 die Brandschutzvorschriften geändert, was das Architekturbüro nicht beachtet hatte. Eine weitere Abstimmung war nötig für einen Zusatzkredit von rund 400000 Franken. Die Abstimmung im September 2017 fiel sehr knapp aus, aber mit einem Ja.

Platz für Anlässe

Die Bibliothek wurde für die Dauer der Arbeiten in einem Provisorium vis à vis der Halle und der angrenzenden Bibliotheksräumlichkeiten untergebracht. Einem, das noch kleiner war, als die bisherigen Räume.

«Was lange dauert hat hoffentlich auch eine lange Lebensdauer.»Brigitte Boller, Gemeinderätin

Das Bibliotheks-Team habe von der provisorischen Unterbringung aus eine «tolle Sicht auf die Baustelle» gehabt, sagte Leiterin Monika Müller. Als die neue Bibliothek von aussen sichtbar geworden sei, sei die Freude gross gewesen. Für sie ist die neue Bibliothek «ein grosser Schritt weg vom überdachten Büchergestell».

Auch sonst soll sich einiges ändern. Nun ist nebst der Unterbringung verschiedener Medien auch wortwörtlich Platz für Veranstaltungen. Schon am Samstag wurde etwa Kinderschminken oder Farbbilder kreieren angeboten, als nächstes werde eine Kurs zur Herstellung von Wachstüchern stattfinden, weitere Ideen willkommen.

Das Notwendigste

Rege genutzt wurde und wird die Bibliothek von der Schule. Die Erstklässler sangen vor grossem Publikum die neuen Räumlichkeiten ein, unterstützt von mehreren älteren Schulkindern an Instrumenten.

Über 300 Leute tummelten sich in den verschiedenen Räumen. Der neue Boden und die neue Decke der Wisenthalle, neue Trennwände, neue Türen, ein Lift der in die Bibliothek führt – einiges hat sich sichtbar im Gebäude verändert, das laut Gemeinderätin Boller sehr wichtig ist für Wiesendangen.

In der Halle sei allerdings nur gemacht worden, was unumgänglich gewesen sei, die Bausubstanz des Gebäudes sei gut. Verändert wurde, was am über 30-jährigen Gebäude sanierungsbedürftig war, oder was die Auflagen in Sachen Brandschutz und Behindertengerechtigkeit nicht erfüllen konnte. «Was lange dauert hat hoffentlich auch eine lange Lebensdauer», so Boller.

Ein Rundgang durch die neuen Räume. Video: Eva Wanner