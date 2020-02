Wissenschaftler und Bauern treffen sich in Tänikon

Im Herbst 2020 soll in Tänikon bei Aadorf eine Tagung stattfinden, an der sich Wissenschaftler, Unternehmen und Interessierte über Innovationen in der Landwirtschaft austauschen sollen. «Forschungs- und Technologietransfertag» nennt die Staatskanzlei dies.

Konkret: «An der Tagung sollen aktuelle Forschungsprojekte aus den Gebieten Agronomie und Ernährungswirtschaft vorgestellt werden, um so Impulse für Innovationen zu geben.» Die Landwirtschaft sei für den Kanton Thurgau von grosser Bedeutung. In Tänikon würden sich mit der Forschungsanstalt Agroscope und der Swiss Future Farm auch «zwei wichtige Akteure für Innovationen in diesem Bereich» befinden.

Nebst den beiden Forschungsanstalten soll die Tagung in Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule OST durchgeführt werden. Diese besteht ab dem 1. September aus den drei Fachhochschulen in St. Gallen, Rapperswil und Buchs. Die Fachhochschule verfüge in der angewandten Forschung über starke Kompetenzen. «Diese können auch für die Entwicklung neuer Lösungen für die Land- und Ernährungswirtschaft genutzt werden», schreibt die Staatskanzlei.

Gruppe beauftragt

Die Idee zur herbstlichen Tagung in Tänikon kam aus dem Amt für Mittel- und Hochschulen, das Landwirtschaftsamt war bei ersten Gesprächen ebenfalls involviert. Der Thurgauer Regierungsrat hat nun eine Steuerungsgruppe mit der Organisation der Tagung beauftragt.

Weitere an Planung beteiligt

Nebst den Initianten bringen sich auch Vertreter der Ostschweizer Fachhochschule, der Forschungsanstalt Agroscope und der Swiss Future Farm sowie des Kompetenznetzwerks für Ernährungswirtschaft in die Planung ein. Der Regierungsrat hat zudem den Verband Thurgauer Landwirtschaft, den Thurgauer Gewerbeverband und die Industrie- und Handelskammer zur Mitarbeit in der Steuerungsgruppe eingeladen.