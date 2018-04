Wo Grossmutter vom Stuhl fällt

Eigentlich müsste die Grossmutter schon längst vor Schreck vom Stuhl gefallen sein. Doch die sechs Clowns, die ihr mit lautem Gejohle den Schock einjagen ­sollten, haben ihren Einsatz verpasst. Während Gruppenleiter Florian Krähenbühl die Buben neu positioniert, bleibt das ­Mädchen seiner Rolle als Grossmütterchen treu und strickt selig weiter.

Etwas chaotisch, aber mit viel Enthusiasmus spielt sich an ­diesem sonnigen Dienstag der zweite Probentag der Theater­projektwoche ab, die im Schulhaus Talacker in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe Fahrwerk Ö stattfindet. Die Holzwagen, die auf dem Pausenplatz abgestellt sind, bilden die Ku­lisse, vor der die Unterstufen­schüler ihre Geschichte vom ­verschwundenen Zirkus spielen. Bis zu den Aufführungen am ­Freitag und Samstag gibt es noch einiges zu tun: Dialoge müssen eingeübt, Plakate gestaltet und Kostüme angefertigt werden.

Drinnen im Schulhaus wird gerade ein Junge mit einem violetten Turban ausgestattet. Während zwei Lehrerinnen die Stofflagen mit Sicherheitsnadeln feststecken, hält er das Ende mit den Zähnen fest. «Mit dem Tuch im Mund sind sie wenigstens mal schön ruhig», raunt eine der beiden Frauen.

Abgesehen davon, dass die Betreuer konsequent Hochdeutsch sprechen, deutet nichts darauf hin, dass von den 65 Schülern 14 erst seit wenigen Monaten in der Schweiz leben – und zum Teil noch kaum Deutsch können. Sie besuchen die Aufnahmeklasse, in der Kinder von Asylsuchenden oder Migranten im Zweit- und Drittklassalter auf den Besuch der Regelklasse vorbereitet werden.

«Für viele Kinder bietet die Schule ein Stück Sicherheit», sagt Denise Helbling, die seit drei ­Jahren die Aufnahmeklasse unterrichtet. «Gerade wenn sie im Flüchtlingsheim oder im Durchgangszentrum wohnen, ist ein geregelter Schulalltag oft die einzige Konstante.»

Liebevoll fordern

Der Alltag verlangt Helbling viel Flexibilität ab. «Es kann sein, dass nach dem Wochenende plötzlich ein neues Kind da steht.» Wer noch gar kein Deutsch spricht, übt zu Beginn viel selbstständig. Die Wörter für Farben und Schulmaterial gehören zum Grundwortschatz für den Unterricht. Rituale wie das gemeinsame Singen bringen die Klasse zusammen. «Wir haben immer ein Thema, das alle behandeln – wie den Zirkus, um den es diese Woche im Theater geht. Daneben hat jedes Kind eigene Aufgaben, die seinem Können entsprechen. Wir bieten hier jedoch kein Wohlfühlprogramm. Unsere Schüler fordern wir – aber immer liebevoll.»

Das bestätigt Elisa, die noch bis im Mai die Aufnahmeklasse besucht: «Die Lehrerinnen sind sehr freundlich. Sie werden nie böse und lachen immer.» Die Neunjährige, die letzten Sommer aus Italien in die Schweiz kam, wird nach den Ferien in die Regelklasse wechseln. Obwohl das für sie einen Schulhauswechsel bedeutet, freut sie sich. «Es ist näher an meinem Haus. Einige der Kinder dort kenne ich bereits. Und es gibt eine lange Rutschbahn!» Ein bisschen traurig sei sie schon. «Ich mag die Schule hier. Aber ich kann ja zu Besuch kommen.»

Vorerst konzentriert sie sich erst einmal auf die Theaterwoche und ihre Rolle als Prinzessin. Ob sie wegen der Aufführung schon nervös ist? «Nein, ich freue mich, dass meine Eltern sehen können, wie viel ich mit meinen Freundinnen geübt habe. Nur mein Kostüm mag ich nicht so.»

«Ich schaffe das»

Vor etwas mehr als einem halben Jahr kam auch der neunjährige Tasbih mit seiner Familie aus Bangladesh über Italien in die Schweiz. «Am Anfang war es schwierig, weil ich noch fast kein Deutsch sprach. Zum Glück konnte meine Lehrerin mir die Dinge, die ich nicht verstand, auf Italienisch erklären.» Vor kurzem konnte er in die reguläre dritte Klasse wechseln. «Es ist schwieriger als in der Aufnahmeklasse. Aber ich schaffe das.» Von den Proben im Freien ist er begeistert. «Die Projektwoche gefällt mir sehr gut, ich bin gerne draussen. Im Theater spiele ich als Kind des Zirkusdirektors zusammen mit meinen Geschwistern meinem Vater Streiche.»

Die Direktorenfamilie sei die Gruppe mit den meisten Dialogen, erklärt Conni Stüssi, Gründungsmitglied von Fahrwerk Ö. Dass Tasbih sich ihrer Gruppe ­angeschlossen hat, sei deshalb beeindruckend. «Er ist ein hellwaches Kind, immer bei der Sache.» Eigentlich möchte sie aber möglichst wenig über die Schüler wissen. «Ich habe keine Ahnung, ob ein gewisses Kind nun aus der Aufnahme- oder der Regelklasse kommt. Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich nur 65 Kinder, die ihre Theaterwoche geniessen. Einige dieser jungen Menschen haben einen weiten Weg hinter sich – aber wir hegen alle dieselben Wünsche und Träume, haben ein Bedürfnis nach Sicherheit und Gemeinschaft.»

Auf dem Pausenplatz haben die Clowns ihr Timing mittlerweile im Griff. Ein letztes Mal noch dürfen sie die Grossmutter erschrecken – dann geht es in die Mittags­pause.

