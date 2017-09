Wo Roma friedlich campieren

Nachgefragt bei Angela Mattli, Kampagnenleiterin Gesellschaft für bedrohte Völker

«Die Schweiz hat hier ein Defizit»

Roma aus Frankreich fühlen sich in der Schweiz nicht willkommen. Haben sie es hierzulande schwerer als anderswo?

Angela Mattli: Definitiv. In Frankreich haben sie es sicher schöner. Dort sollte jede Gemeinde ab 5000 Einwohnern einen Platz für Fahrende zur Verfügung stellen. Das tun zwar nicht alle, aber einige. Auch in Deutschland ist die Situation für die Fahrenden besser als hierzulande. Die Schweiz hat hier ein Defizit, das wiederholt schon vom Europarat kritisiert wurde.

Wo können ausländische Roma in der Schweiz haltmachen?

Es gibt schweizweit nur dreieinhalb Durchgangsplätze, je einen in Martigny, Vaulruz und Domat/Ems sowie einen halben in Kaiseraugst. Letzteren müssen sie sich aber mit Schweizer Fahrenden teilen. Und der Platz in Winterthur ist inzwischen ja nur noch für Schweizer Fahrende. Aus unserer Sicht ist eine solche Trennung aber problematisch. Solange man den ausländischen Fahrenden nicht auch einen Platz zur Verfügung stellt, ist das diskriminierend.

So sind Roma auf Lösungen wie in Pfungen angewiesen?

Durchaus. Das unaufgeregte Beispiel in der Gemeinde Pfungen ist der Normalfall in der Schweiz. In den meisten Fällen läuft ein Roma-Aufenthalt problemlos ab.

Ein junger Rom fühlt sich in der Schweiz rassistischen Vorurteilen ausgesetzt. Wie lautet Ihre Einschätzung?

Da in der Schweiz von 1471 bis 1972 ein sogenanntes Zigeunereinreiseverbot galt, machte man hier erst spät Erfahrungen mit den Fahrenden. Es herrschen hier deshalb tatsächlich immer noch ein verzerrtes Bild dieser Minderheit und ein gewisser Antiziganismus vor.

Dagmar Appelt