ZHAW drückt bei Tests ein Auge zu

Wer eine Prüfung zweimal verhaut, fliegt raus. Eigentlich. Nun aber rückt die ZHAW wegen der Coronakrise von dieser Regel ab und gewährt einen dritten Versuch. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die Prüfungen im Sommer zu schreiben, denn: «Unentschuldigtes Fernbleiben von einer Prüfung wird auch im Frühlingssemester 2020 als Fehlversuch gewertet und gilt damit als nicht bestanden», sagt ZHAW-Sprecher Manuel Martin.

Er erklärt den Schritt damit, dass Präsenzprüfungen nicht mehr möglich sind und die Vorgaben für Leistungsnachweise geändert werden müssen. Die Anforderungen für das Bestehen eines Moduls sollen dabei nicht gesenkt werden: «Die Regelung mit dem zusätzlichen Versuch ist ein fairer Ansatz in der aktuellen aussergewöhnlichen Situation.» Weiter verweist Martin darauf, dass sich auch andere Hochschulen für diese Ausnahmelösung entschieden hätten.

Gestreamte Vorlesungen

Auch sonst stellt das Coronavirus den Lehrbetrieb kräftig auf den Kopf. Ein neues Reglement und die daraus abgeleiteten Massnahmen sollen direkte Kontakte reduzieren und das Virus eindämmen. Weil der Unterricht in der letzten Woche ausfiel, wird das Semester nun um eine Woche verlängert: «Die Hochschule hat diese Woche intensiv genutzt, um das Studium und die Weiterbildungsangebote auf kontaktlosen Hochschulunterricht umzustellen», so Martin.

Diesen Montag geht es los. Wobei je nach Studiengang auch unterschiedliche Tools zum Einsatz kommen. So soll der Unterricht selbst in Webinaren und Videokonferenzen stattfinden. Auf der Plattform Moodle finden sich digitale Lernmaterialien wie Präsentationen und Videos. Zudem soll es auch Quizzes und Gruppenarbeiten geben.

Ohne Prüfung zum Studium

Gute Nachrichten gab es diese Woche für jene, die im Herbst mit dem neuen Studiengang Gesundheitsförderung und Prävention starten. Weil die zweitägigen Prüfungen Anfang April abgesagt werden mussten, werden sie einfach so zum Studium zugelassen: «Bei diesem Studiengang wurde auf die Eignungsabklärung verzichtet, weil die Anmeldezahl den vorhandenen Studienplätzen entspricht.»

Es kommen also nicht alle in den Genuss eines abgekürzten Verfahrens. So muss, wer sich beim Departement Gesundheit für einen Studiengang mit mehr angemeldeten Personen als Plätzen beworben hat, nach wie vor eine Prüfung machen. Statt vor Ort findet diese dann etwa als Einzelinterview per Skype statt.

Was nun für welche Studiengänge konkret gilt, könne man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Generell prüfe die ZHAW die Eignung aber nur, wenn die Studienplätze beschränkt seien. Weiter werde man nur jene Abklärungen durchführen, bei denen eine physische Anwesenheit nicht nötig sei.