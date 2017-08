Zimmer-Anwälte kämpfen in Winterthur und in den USA

Die Sulzerallee 8 in Oberi ist wichtig für Winterthur. Dies machte nicht zuletzt Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) im letzten Januar klar. Er warnte damals vor den Folgen der Unternehmenssteuerreform III: Die Stellen im Europa-Hauptsitz der Medizinaltechnikfirma Zimmer Biomet, wo über 1000 Personen arbeiten, seien in Gefahr. Die Abstimmung ging verloren, die Firma blieb dennoch - zumindest bis heute.

Die Bedeutung des Standorts Winterthur zeigt sich nun in einem konkreten Fall, dem Rechtsstreit rund um die problematische Hüftprothese Durom Metasul LDH.

Fehler werden schnell teuer

Zimmer hatte die Prothese 2003 in den Markt gebracht, und den Verkauf 2012 in Folge von zahlreichen Beschwerden weltweit wieder eingestellt. In Deutschland hat die Firma nun einen potentiell wegweisenden Gerichtsfall verloren. Wird er von einer höheren Instanz bestätigt, muss Zimmer wohl Millionen Euro an geschädigte Patienten zahlen.

Dagegen wird gekämpft, vor allem von Winterthur aus. Zahlreiche Anwälte sind an der Sulzerallee mit dem Fall beschäftigt. In Winterthur ist auch die für Europa, Afrika und den Nahen Osten verantwortliche Compliance-Abteilung ansässig. Sie soll sicherstellen, dass sämtliche Aktivitäten im Unternehmen in Einklang mit geltenden Gesetzen sind.

Zimmer Biomet ist weltweit tätig und einer der wichtigsten Prothesenhersteller. Fehler können schnell gefährlich und für die Firmen teuer werden, entsprechend rüstet sich die Branche mit schlagkräftigen Rechtsabteilungen. Wie wichtig dies ist, zeigt sich vor allem an den Aktivitäten von Zimmer Biomet in den USA.

Das Hauptquartier liegt im amerikanischen Städtchen Warsaw (Indiana). Von hier aus wird der Konzern mit knapp 18 000 Angestellten und einem letztjährigen Umsatz von über 7,6 Milliarden Dollar gesteuert.

Ein dringlicher Rückruf

Auch in den USA schwelte in den letzten Jahren ein juristischer Streit zwischen der Firma und Patienten mit Durom-Hüftprothesen. Zu einem grossen Gerichtsfall kam es allerdings nicht. Obwohl Zimmer Biomet die Prothese als fehlerfrei bezeichnet, hat sie sich auf einen Vergleich eingelassen. Wie viel die Firma zahlt, ist unbekannt. Die Rede ist von hunderten oder tausenden Betroffenen. Jeder Patient, der für den Vergleich in Frage kommt, erhält mindestens 25 000 US-Dollar.

Der Vergleich brachte Zimmer Biomet etwas Ruhe, doch bereits droht neues Ungemach. Ende 2016 hat die Firma in den USA über 3000 Schulterimplantate zurückgerufen, offiziell wurde der Rückruf als sogenannter «Class I recall» beurteilt. Dies entspricht der höchsten Dringlichkeitsstufe.

«Die mediale Aufmerksamkeit auf die Medizinprodukte-Industrie hat uns zum besonderen Ziel für Kläger-Anwälte gemacht hat.»Zimmer Biomet

Bereits sollen zahlreiche Klagen von betroffenen Patienten eingegangen sein. Zimmer Biomet betont, dass die Firma den Rückruf freiwillig intiiert habe. Zudem gehe es um Produkte, welche vor einer Designänderung im Jahr 2011 gefertigt wurden.

Der Fall der Schulterimplantate bleibt momentan undurchsichtig, Zimmer Biomet kommentiert die Rechtsfälle nicht. Klar ist aber auch, dass sich an diesem Beispiel Besonderheiten der amerikanischen Rechtsauffassung zeigen. So finden sich im Internet diverse Websiten von Anwälten mit massiven, aber spärlich belegten Vorwürfen gegen die Firma.

Zimmer Biomet sagt dazu: «Die mediale Aufmerksamkeit auf die Medizinprodukte-Industrie hat uns zum besonderen Ziel für Kläger-Anwälte gemacht hat. Die aggressive Bewerbung von deren Dienstleistungen können verwirrend und unnötig alarmierend wirken.»

Strafzahlungen in den USA

Eine weitere, massive Altlast konnte die Firma hingegen in den letzten Monaten beilegen. Für einmal ging es nicht um ein Medizinalprodukt, sondern um Bestechungsvorwürfe der ehemals eigenständigen Firma Biomet.

Diese wurde im Juni 2015 von Zimmer übernommen, was zur heutigen Firmenstruktur führte. Biomet war in den Jahren zuvor an der Bestechung von Regierungsbeamten in Mexiko und Brasilien beteiligt. Der Fall wurde nun mit Strafzahlungen an die US-Behörden in Höhe von 30 Millionen Dollar beigelegt.

Übrigens war auch der Beginn der Zimmer-Tätigkeiten in Winterthur 2003 von Misstönen begleitet. Zimmer übernahm damals die ehemalige Medizintechniksparte des Sulzer-Konzerns. Erst ein Jahr zuvor hatte die Sulzer Medica einen millionenteuren Rechtsstreit rund um schadhafte Hüft- und Kniegelenke beilegen können.

