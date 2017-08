Zu Fuss auf die Nordring-Baustelle

Auf diesen Ausbau haben viele Automobilisten sehnlichst gewartet: Nun ist der Nordring zu einer riesigen Baustelle geworden. Am kommenden Samstag lädt das zuständige Bundesamt für Strassen (Astra) zwischen 10 und 16 Uhr alle Anwohner und Interessierten zur Baustellenbesichtigung ein.

Info-Video vom Bundesamt für Strassen (Quelle: Youtube)

Nebst der Haupt-Infostelle mit dem Besucherpavillon in Regensdorf (siehe Plan, Nr. 2), besteht die Möglichkeit an sechs weiteren Orten zu Fuss die derzeit wohl wichtigste Autobahnbaustelle der Schweiz zu begehen und dabei Informationen aus erster Hand über den Baufortschritt zu erhalten. Der rund 6 Kilometer lange offene Autobahnabschnitt zwischen dem östlichen Gubristportal in Regensdorf und der Verzweigung mit der Flughafenautobahn bei Glattbrugg markiert zugleich die Grenze zwischen der Stadt Zürich und dem Zürcher Unterland.

Insgesamt werden hier bis voraussichtlich 2025 rund 1,55 Milliarden Franken verbaut werden. Parkplätze für die Baustellenbesucher am Nordring gibt es allerdings nur in Regensdorf beim besagten Info-Pavillon an der Affolternstrasse am Gubristportal. Die weiteren Zugangspunkte zur Nordringbaustelle befinden sich in Weiningen auf der Limmattaler Seite des Gubristtunnels, in Zürich-Affoltern unweit des alten Dorfkerns und in Glattbrugg, wo beim Glattpark der Stelzentunnel verläuft.

Sechsmal mehr Verkehr als am Gotthard

Zwischen Glattbrugg und Regensdorf rauschen gemäss Astra täglich über 120 000 Fahrzeuge an den Bauabschrankungen vorbei. Die Nordumfahrung Zürich zählt damit zu den am stärksten befahrenen Autobahnabschnitten der Schweiz. Die Feststellung der Autoren der Jahrespublikation des zuständigen Bundesamtes von 2017, wonach die Grenze der Leistungsfähigkeit dieses Autobahnabschnittes erreicht sei, stellt wohl niemand infrage.

Das Verkehrsaufkommen zwischen dem Flughafen und dem Limmattal auf der A1 ist nämlich massiv grösser als etwa am Gotthard auf der A2, wo im Tagesdurchschnitt übers ganze Jahr gesehen weniger als ein Sechstel so viele Fahrzeuge (rund 20 000) über den Asphalt rollen wie im Norden Zürichs.

Die grössten Stauschwerpunkte auf dem schweizerischen Nationalstrassennetz befinden sich denn auch in den grossen Agglomerationen und nicht am Gotthard: Für das Jahr 2015 registrierte das Astra auf der Nordumfahrung Zürich–Winterthur gut 3000 Staustunden, am Gubristtunnel allein 2400 und im Grossraum Baregg 1900 Stunden.

Neue Röhre am Gotthard soll auch bald gebaut werden

Am Gotthard-Strassentunnel gab es dagegen vergleichsweise wenige Staustunden, wie das zuständige Bundesamt für dasselbe Jahr ausweist. Sowohl am Nordportal in Göschenen wie auch am Südportal in Airolo wurden lediglich je rund 200 Staustunden registriert.

Eine weitere Tunnelröhre für den Strassenverkehr ist aber auch dort beschlossene Sache und bereits in Vorbereitung. Im Februar vor einem Jahr hatte das Schweizer Stimmvolk mit 57 Prozent Ja-Anteil einem Ausbau der A2 durch den Gotthard zugestimmt.

Provisorischer Bahnhof für Tunnelbauer bei Regensdorf

Bereits seit über einem Jahr wird aber schon am Nordring gebaut. Aktuell laufen die Arbeiten für die Ausweitung der Kapazität auf je drei Fahrspuren in beide Richtungen. Noch nicht in Angriff genommen, wurde eine dritte über drei Kilometer lange Tunnelröhre durch den Gubrist.

Diese Arbeiten sollten aber demnächst beginnen. Der provisorische Verladebahnhof zum Abtransport des Aushubs ist bei Regensdorf eingerichtet worden und kann an diesem Samstag am «Tag der offenen Baustelle» nun erstmals besichtigt werden. (Zürcher Regionalzeitungen)