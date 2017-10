Zürich erhält einen neuen Kontrollturm

«Swiss 101A, hinter C-Series, auflinieren Piste 28. — Swiss 102X, Tower Grüezi, Ihr Abflug 07 — Scandinavian 841, Rollweg Juliet, kreuzen Piste 28, bitte das Kreuzen rasch ausführen». Rushhour kurz nach 13 Uhr. Das Aviatikenglisch mit dem in Kloten Piloten und Fluglotsen Infos austauschen ist äusserst kurz gehalten.

Bei knapp 400 Starts und 400 Landungen pro Tag muss die Funkfrequenz so schnell wie möglich wieder freigegeben werden. Plaudern ist da definitiv nicht drin. Am 29. April 1986, genau drei Tage nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, war im 42 Meter hohen Turm auf dem Dock A der Betrieb aufgenommen worden. Jetzt ist bekannt geworden, dass das komplette Dock eine Rundumerneuerung erhalten wird.

Rush Hour im Tower (Quelle: Youtube)

Wie der «Tagesanzeiger» am Mittwoch berichtete, muss das Dock A laut Mediensprecher Philipp Bircher «aufgrund seines baulichen Zustands komplett rückgebaut und neu erstellt werden». Von diesem Abriss und Ersatz ist auch der Turm betroffen; die Architektur macht das zwingend. Und dass es wieder einen Tower geben wird, steht für die Flughafen AG und die Skyguide ausser Frage.

Zwar erlaubt die heute verfügbare Technik eine Kontrolle fernab eines Turms, via hochauflösende 360-Grad-Kameras und Bildschirme. Aber noch wwerden diese «Remote Towers» erst bei abgelegenen Regionalflugplätzen etwa in Australien oder Skandinavien praktiziert. «Für Flughäfen wie Zürich wird das erst die nächste Generation von Kontrollturm sein», lässt sich Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa zitieren.

Nicht vor 2025

Laut Bircher ist die Planung für das Sanierungsvorhaben Dock A derzeit noch in einer frühen Phase, Baugesuche liegen noch keine vor, weder für das Dock noch für den Turm. «Eine Inebtriebnahme ist im Masterplan nicht vor 2025 vorgesehen.» Die aktuelle Planung geht davon aus, dass der neue Tower etwas höher ausfallen könnte.

Nach Ansicht der Skyguide soll er «50 bis 70 Meter» hoch werden. Ferner wird er gegenüber der heutigen Position um rund 200 Meter weiter in Richtung Kloten hin verschoben; er käme damit etwa auf die Höhe des Airsidecenters zu stehen. Vom heutigen Turm aus lässt sich nicht die gesamte Landebahn 14 überblicken, weil ein geschütztes Wäldchen die Sicht einschränkt.

Gegenwärtig ist eine Projektgruppe damit beschäftigt, Design und Layout des neuen Kontrollturms im Detail auszugestalten. Dabei sind auch Fragen der Zusammenarbeit verschiedener Lotens-Teams (Vorfeld, Tower, Delivery, etc.) zu klären. Und abgesehen von sämtlichen Diskussionspunkten der Sicherheit und der Funktionalität figuriert ein Kontrollturm stets auch als eine Art Wahrzeichen eines Flughafens.

Da kommt es nicht von ungefähr, dass der aktuelle Turm in seinen bisher 31 Dienstjahren schon verschiedene Beschriftungen erlebt hat: Zunächst den Schriftzug «Zürich» waagerecht, in den 90ern senkrecht und später ergänzt durch den Markennamen «Unique» – bis das offizielle Namenschild «Flughafen Zürich» 2004 am (damals neuen) Airsidecenter angebracht wurde.

Im Kontext der Baustellen

Ein weiterer Grund dafür, warum so weit im Voraus geplant werden muss, sind die veschiedenen Bauvorhaben, die neben- und nacheinander ausgeführt werden. Kein Flughafen ist jemals fertig gebaut – da macht auch der Airport Kloten keine Ausnahme.

Im Schatten des inzwischen zeitplantechnisch gut bei der Halbzeit angekommenen Grossprojekts «The Circle» sollen etwa noch in diesem Jahr die Rückbauten älterer Flughafengebäudeteile beginnen, damit der benötigte Platz für die neue Gepäcksortieranlage zur Verfügung steht. Der alte Kontrollturm, der von 1953 bis 1983 in Betrieb war und heute für Hochzeiten gemietet werden kann, bleibt weiterhin bestehen. Verschwinden werden hingegen Teile des ersten Abflugterminals.

Erst im Sommer veröffentlichte die Flughafen Zürich AG Pläne zur Erweiterung der Passagierflächen im nördlichen Teil des Flughafens, um den stetig wachsenden Pendlerströmen gerecht zu werden. Baubeginn: 2020, sobald der Circle abgeschlossen sein wird. (Zürcher Regionalzeitungen)