Zuerst die falsche Farbe und dann plötzlich gar keine Winti-Säcke mehr

Einem «Landbote»-Mitarbeiter fiel es schon am Montag auf: An den Kassen der Migros-Filiale am Obertor waren plötzlich keine Winti-Säcke à 35 Liter mehr erhältlich. Der Grund laut den Angestellten: Es seien schlicht keine Gebührensäcke mehr angeliefert worden.

Die städtische Entsorgungsabteilung bestätigt den Engpass auf Anfrage. Es seien mehrere Verkaufsstellen in der ganzen Stadt betroffen. Demnach kam es bei der zuständigen Firma zu Lieferproblemen aufgrund des «aktuell hohen Bestellungseingangs». Ab Mittwoch sollen die Gebührensäcke aber laut der Stadt wieder überall erhältlich sein.

Falsche Farbmischung

Klar ist: Die kurzzeitigen Lieferprobleme sind nicht der einzige Patzer in letzter Zeit. Wie die Entsorgungsabteilung ebenfalls bestätigt, ist derzeit eine falsche Serie von Gebührensäcken im Umlauf. Vor einem Monat fiel erstmals jemandem auf, dass die mattroten Säcke neu weinrot oder fast violett daherkommen.

Die Produzentin hatte in diesem Fall die Farbmischung durcheinandergebracht. Bis alle Säcke dieser fehlerhaften Serie verbraucht sind, wird es wohl noch bis Ende Dezember dauern. An die Strasse stellen darf man sie natürlich trotzdem.

Die Produktionsschwierigkeiten haben laut der Stadt nichts miteinander zu tun.

Produktionsort geheim

Die Stadt Winterthur bezieht ihre Gebührensäcke bei der Zürcher Firma FO Security, diese beliefert auch gegen ein Dutzend andere Städte und Gemeinden. Hergestellt werden die Plastiksäcke allerdings in Spanien.

Wo genau, ist nach wie vor ein Geheimnis. Die FO Security und die Stadt hatten sich aus «wirtschaftlichen Überlegungen» dazu entschieden, die Produktionsstätte geheim zu halten. Es handle sich aber um einen «grossen Player in der Plastikindustrie», hiess es gegenüber dem «Landboten» vor zwei Jahren, als der Auftrag für die Sack-Produktion neu ausgeschrieben wurde.