Zum Geburtstag eine Steinmauer

Trockenmauern halten 100 Jahre lang. Das sind Mauern aus Naturstein, die ohne Mörtel gebaut werden und früher als Stützmauern dienten. Und weil auch der Naturschutzverein Neftenbach (NVN) in diesem Jahr 100-jährig wird, macht er sich und der Natur in der Region eine solche Mauer zum Geschenk – und wendet ­dafür fast sein ganzes Vereins­vermögen auf: 20 000 Franken. Wobei auch die Gemeinde ­Neftenbach mit 25 000 Franken sowie weitere Organisationen einen Beitrag an das 85 000 Franken teure Projekt leisten. Rund 6000 Franken fehlen noch. «Dafür haben wir Gesuche an das ­lokale Gewerbe gestellt», sagt NVN-Präsident René Brunner. «Wir sind zuversichtlich, dass wir den fehlenden Betrag auch noch zusammenbekommen.»

Weshalb aber eine Trockenmauer? Der NVN hat sich zum Ziel gesetzt, heimische Tiere und Pflanzen zu fördern. Und genau das macht eine solche Mauer. Denn in ihren Zwischenräumen können sich Tiere und Pflanzen einnisten, sie finden dort Nahrung und Unterschlupf.

Das Baugerüst steht

An der Mitgliederversammlung vom vergangenen 3. März erhielt eine Arbeitsgruppe den Auftrag, ein Projekt auszuarbeiten. Mittlerweile ist das Baugesuch ein­gereicht, das Baugerüst steht.Der Ball liegt nun beim Kanton, der sein Einverständnis geben muss. Die Baubewilligung soll im Februar vorliegen.

Die Mauer aus hartem Sandstein soll nordwestlich von Neftenbach an einen Hang gebaut werden, inmitten der Reben des Weingutes Nadine Saxer. Der gleichnamigen Winzerin gehört auch das Land (siehe Grafik). Sie stellt es dem Verein für 30 Jahre kostenlos zur Verfügung, spendet einen weiteren Beitrag und übernimmt auch den Aushub sowie die Deponie des Materials.

«Wenn wir etwas für die Natur tun können, dann ist das schön.»Nadine Saxer, Winzerin

1,5 Meter hoch und 65 Meter lang soll das Bauwerk werden. Erstellen wird es der Winterthurer Verein Grünwerk, der in seinen Reihen einen Spezialisten für Trockenmauern hat. Und dieser wird wiederum Zivildienstleistende einsetzen, die etwa zwei Monate daran arbeiten werden.

Kein persönlicher Nutzen

Für Nadine Saxer war von Anfang an klar, dass sie das Projekt unterstützen würde. «Wenn wir etwas für die Natur tun können unddas auch noch bei uns stattfindet, dann ist das schön», sagt sie. Einen persönlichen Nutzen habe sie keinen, sagt sie.

Der Standort sei ideal für die Mauer, heisst es im Projekt­beschrieb des NVN. Das Gebiet befindet sich im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung und grenzt an ein regionales Landschaftsschutzobjekt. Oberhalb von Neftenbach würden nur noch wenige, kleine oder stark zerfallene Trockensteinmauern existieren, steht dort weiter.

Der Verein erhofft sich, Tiere wie die Zauneidechse, das Hermelin oder den Wiedehopf sowie den Rötlichen Mauerpfeffer, ein Dickblattgewächs, anzuziehen. Auch soll die Mauer Teil des bestehenden Erlebnispfades werden, der bei der Freizeitanlage Chräen endet. Deshalb wird es auch eine Hinweistafel geben. Noch vor den Sommerferienwill der Verein das Bauwerk mit einem Rundgang für die Bevölkerung einweihen. (Der Landbote)