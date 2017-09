«Zustand heute fördert Königreiche»

«Die Motion ist vielmehr eine Lex Müller»

Nicht alle Parteien teilen die Stossrichtung von Glättlis Motion. Die FDP sieht sie gar als ersten Schritt, die durch das Volk gewählten Schulpflegen zu bevormunden.

Es isteine eher ungewohnte Allianz, welche die Motion von Urs Glättli (siehe oben) unterstützt. Neben SP, EVP und GLP unterzeichnete auch die gesamte SVP den Vorstoss. FDP, CVP und Grüne dagegen zogen nicht mit. «Wir sehen zwar auch Handlungsbedarf, doch in der Motion geht die Reise in die falsche Richtung», sagt Renate Dürr, Co-Präsidentin der Grünen. Die geforderte Organisation sei nicht weniger kompliziert als die bestehende und führe wohl zu Kompetenzstreitigkeiten. «Mit der korrekten Anwendung der geltenden Organisationregelung könnten schon einige Probleme abgefangen werden», so Dürr.



Zuerst Diskussion gefordert



Auch die CVP anerkennt, dass es Handlungsbedarf gibt. «Es ist unglücklich, dass die Kreisschulpflegen Kosten verursachen, ohne dass Stadt- und Gemeinderat darauf Einfluss nehmen können», sagt Fraktionspräsidentin Iris Kuster. Die Zusammenarbeit zwischen dem Departement, der Zentralschulpflege und den Kreisschulpflegen müsse hinterfragt und optimiert werden. Grundsätzlich sei es der CVP aber wichtig , dass die Schulbehörden demokratisch legitimiert und nahe an Eltern und Schülern seien. «Es braucht zuerst eine Evaluation der bestehenden Situation und eine breite Diskussion. Die vorliegende Motion ist zu stark eine Lex Müller. Man strebt Lösungen an, ohne die Gesamtproblematik durchdacht zu haben.»



Ganz ähnlich argumentiert die FDP: «Wir hätten es begrüsst, wenn man zuerst vom Stadtrat mittels Postulat eine Auslegeordnung gefordert und dann eine präzise Motion verfasst hätte», sagt Fraktionspräsident Stefan Feer. Zudem laufe im Moment die Revision des kantonalen Schulgesetzes. «Es macht Sinn, zuerst die Ergebnisse abzuwarten. Unter Umständen kommen wesentliche Veränderungen auf die Schulpflegen zu.»



Vor allem aber kritisiert Feer, dass die Motion versucht, die Schulbehörden vermehrt der Kontrolle der Verwaltung zu unterstellen. «Als liberale Partei lehnen wir das ab. Die Motion ist ein erster Schritt, die durch das Volk gewählten Schulpflegen zu bevormunden.»

Die FDP teilt also die Einschätzung ihres eigenen Stadtrates nicht. Zwar räumt Feer ein, dass es aus Sicht des Stadtrates ein Missverhältnis zwischen Auftrag, Komptenz und Verantwortung gebe. Aber an erster Stelle einer Verbesserung stehe eine Auslegeordnung. «Und eine solche fehlt.»



Noch keine klare Meinung vertritt der neue Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne). Er sei nicht lange genug im Amt, um ein Urteil fällen zu können, sagt er. mif