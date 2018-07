Zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich am Samstag gegen 11.00 Uhr auf der Kreuzung Geiselweid-/Thurgauerstrasse ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Eine 22jährige Personenwagen-Lenkerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der Thurgauerstrasse in Richtung St. Gallerstrasse und missachtete beim Linksabbiegen auf die Geiselweidstrasse den Vortritt gegenüber dem Auto eines entgegenkommenden, 36-jährigen Lenker. An den beiden Fahrzeugen entstand ein beachtlicher Gesamtsachschaden von rund 30‘000 Franken.

Missglücktes Parkmanöver

Am gleichen Tag, gegen 18.55 Uhr kam es an der Sonnenblickstrasse, Höhe Liegenschaft Nr. 3, zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Personenwagen, wobei ebenfalls Sachschaden. Ein 57-jähriger Lenker fuhr auf der Guggenbühlstrasse stadtauswärts in die Sonnenblickstrasse und wollte dort auf einen Parkplatz abbiegen. Beim Manövrieren setzte der Fahrzeuglenker seinen Personenwagen nochmals rückwärts und prallte dabei gegen das Fahrzeug eines 41-jährigen, der mit seinem Auto hinter dem manövrierenden Fahrzeuglenker vorbeifuhr. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 6‘000 Franken. (ani/Stapo Winterthur)