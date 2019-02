Zwei neue soziale Brennpunkte unter der Lupe

Und auch im Quartier Steig in Töss beobachtet die Stadt die soziale Entwicklung fortan genauer.

Dass die Sozialhilfequote in Winterthur seit Jahren nur einen Trend kennt – nach oben – ist bekannt. Doch auch die Arbeitslosenquote ist in den letzten Jahren gestiegen und das mittlere Einkommen gesunken, von rund 53000 Franken (2012) pro Jahr auf 47300 (2016). Zusammengefasst: Die «soziale Belastung» ist leicht gestiegen. Zu diesem Schluss kommt das Sozialmonitoring, das die Stadt alle vier Jahre durchführt (siehe Erklärung der Grafik). Was bedeutet das für die einzelnen Quartiere? Die Behörden veröffentlichen keine Zahlen, gaben dem «Landboten» auf Anfrage aber Einblick in die jüngsten Trends. Spürbar verändert hat sich nichts. Soziostrukturell schwach sind weiterhin zwei breitere Streifen: Der eine zieht sich vom Tössemer Eichliacker-Quartier (Karte: 430) an die Aussengrenze Wülflingens (Härti, 670), der andere von Sennhof (390) bis ins Gutschick (720).

Blick an die Stadtränder

Die sogenannten Lupenräume, die sozial prekärsten Quartiere, beobachtet die Stadt genauer. Bisher waren es sechs (Gutschick, Sennhof, Lindenplatz, Oberfeld, Eichliacker und Schlosstal), neu sind es acht: Dazugekommen sind die Steig am äussersten Zipfel von Töss (roter Fleck auf der Karte) und das Quartier Guggenbühl (220) in Oberwinterthur.

Die Probleme der Steig sind seit Jahren bekannt. Wo sie kann, will die Stadt dort die Probleme nun an die Hand nehmen, und spannt dabei auch die Liegenschaftsbesitzerin mit ein (Artikel unten).

«Braucht genaue Analyse»

Für das Guggenbühl hingegen gibt es noch keinen Plan: «Hier müssen wir mit einer Extra-Analyse nachfassen», sagt Stadtentwickler Mark Würth. Auch Birgül Gedik, die Präsidentin des Ausländer/-innenrats, muss kurz überlegen, angesprochen auf mögliche Brandherde im Quartier. Sie wohnt in der Nähe der Primarschule Guggenbühl. «Dort, und auch im Schulhaus Wallrüti, lärmen bis spätnachts Jugendliche herum, und am nächsten Morgen liegen zerbrochene Bierflaschen am Boden», sagt sie. Die Siedlung stadtauswärts am Tegerlooweg sei zudem etwas berüchtigt mit ihren baufälligen alten Wohnblöcken. Dort wird ab 2020 neu gebaut. Es entstehen 325 neue Wohnungen. Das Quartier über «Abreissen und Neubauen» zu rasch umzupflügen, fände Gedik aber schade. Sie schätze das Guggenbühl als abwechslungsreiches Quartier, mit einem spannenden Mix aus Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern, und sagt bestimmt: «Ich fühle mich sehr wohl hier.»

Als grösserer roter Fleck auf der Karte ins Auge stechen neben der Steig auch die Wülflinger Quartiere Lindenplatz und Härti in Nähe Autobahn. Die bereits sehr hohe soziale Belastung ist dort weiter stark gestiegen. Wie am östlichen Rand des Guggenbühls sind die Wohnungen dort günstig, die Bauten aber alt, baufällig, darunter einige Stefanini-Häuser. «Es wohnen fast nur Ausländer da», sagt Thomas Erhard vom Wülflinger Forum. Der Schleichverkehr durch die Quartiere sei seines Erachtens das grössere und fassbarere Thema als soziale Spannungen: «Wir ersticken geradezu im Verkehr.»

Nicht überall an den Stadträndern ist die Entwicklung negativ. Praktisch im gesamten östlichen Gürtel zwischen Iberg (380) und Hegi (250) hat die soziale Belastung in den letzten Jahren abgenommen, was kaum erstaunt: Der Sonnenberg und Oberseen zählen seit jeher zu den Top-Lagen der Stadt. (Der Landbote)