Zweite Klima-Demonstration ist im Gange

In Winterthur wird zum zweiten Mal mit grosser Beteiligung für den Klimaschutz demonstiert. Zwischen 2000 und 3000 Personen versammelten sich am frühen Samstagnachmittag beim Feuerwehrgebäude.

In der Menge der Demonstranten wurden auch einige bekannte Politiker gesichtet, so zum Beispiel die SP-Regierungsrätin Jacquelin Fehr, der neue Grüne Regierungsrat Martin Neukom sowie die Grünliberale Chantal Gallade.

Nachdem einige Reden gehalten wurden, setzte sich der Zug der Demonstranten um 14.40 Uhr bei der Zeughausstrasse in Bewegung. Sie marschieren via Oberer und Unterer Graben, Stadthausstrasse, Bahnhofplatz, Technikumstrasse, Unterführung in die Zürcherstrasse, Schützenstrasse, Neuwiesenstrasse, Wülflingerstrasse, Unterführung in die Merkurstrasse, Museumstrasse bis zum Stadtpark.

Nach der Kundgebung sollen dort gemäss den Veranstaltern kleinere Konzerte und Diskussionsrunden stattfinden. Ausserdem gibt es Infostände, an denen Wissen und Informationen rund um das Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit vermittelt werden.

Aufgrund dieser Kundgebung ist bis um zirka 16 Uhr in der Stadt Winterthur mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Rege Beteiligung von Gross und Klein bei der Klima-Demonstration in Winterthur. (Der Landbote)