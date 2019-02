Zweite «Rennstrecke» für Töss: Tempodrom bekommt driftende Konkurrenz

Als Fahrlehrer ist Markus Friedli eigentlich auf der Strasse zu Hause. Für die dreijährige Zwischennutzung in der Industriezone im Nägelsee dreht er ab diesem Sommer seine Kurven vor allem indoor in einem umgebauten ehemaligen Kühlhaus, und dies auf kleinen und besonders wendige Flitzern, den sogenannten Crazy Carts. Einen Meter lang und 50 Kilogramm schwer, erreichen die Karts mit ihren 500-Watt-Elektromotoren nur etwa 30 Kilometer pro Stunde. Doch eine Fahreigenschaft macht sie besonders spassig: Mit ihnen lässt es sich driften. Man gleitet in die Kurven, und wer Steuerrad und -knüppel beherrscht, kündigt einen Richtungswechsel mit einer blitzschnellen Pirouette an – Rock ’n’ Roll auf fünf Rädern. Angetrieben werden die Mini-Gokarts von einem gepumpten Gummireifen vorne, vier am Metallrahmen fixierte, schwenkbare Kunststoffrollen machen ihn derart wendig.

Testfahrt genügte

Schon lange im Kopf hatte Friedli das Projekt offenbar nicht. Zunächst hatte er sich aus Jux drei Karts gekauft. Die grossen Modelle sind für 850 Franken im Onlinehandel erhältlich. «Nach ein paar Testfahrten waren Freunde und Bekannte dann so begeistert, dass wir dachten: Das könnte funktionieren!», sagt Michael Gackowsky, der für Friedli und dessen Kühlhaus AG den Umbau der Halle in die Hand nimmt. Letzte Woche wurde dafür das Baugesuch publiziert.

Das Gebäude bleibt in die bisherigen drei Bereiche unterteilt. Das Herzstück des «Drift-Kart-Centers» wird eine kurvenreiche, etwa 80 Meter lange Rennstrecke werden, gepuffert von aufblasbaren Leitplanken, mit ein paar Hindernissen und einem kleinen Tunnel.

Keine klassischen Rennen

Rundenzeiten werden nicht gemessen. «Wir bauen hier keine klassische Rennstrecke», sagt Gackowsky. Man sehe sich deshalb auch nicht als Konkurrenz zum Tempodrom. Die zweigeschossige Kartbahn mit kleinem Aussenbereich in der Nähe der Autobahneinfahrt Töss wurde erst vor eineinhalb Jahren eingeweiht.

Auf einer zweiten, etwas kleineren Fläche lässt sich frei umherdriften. Auch eine Spielecke für die ganz kleinen Gäste ist geplant. Mitdüsen darf man aber schon ab vier Jahren. Anders als etwa E-Trottinette sind die Crazy Carts aber nicht für den Strassenverkehr zugelassen.

Derzeit wird die Halle brandschutzkonform umgebaut, eine Heizung und eine neue Lichtanlage werden installiert, auch mit Blick auf das eigentliche Hauptprojekt: eine Eventhalle mit Disco für private Partys, Firmenfeste und Hochzeiten und grosser Dachterrasse. Lärm dürfte kaum ein Problem sein. Die Schlachthofstrasse liegt in der Industriezone ennet der Töss gleich neben der Autobahn.

Für die Eventhalle braucht es ein separates Baugesuch. Bevor Friedli ein solches überhaupt einreicht, muss er sicher sein, dass er mit mindestens 33 Parkplätzen planen kann. Bauen darf er 15, bei den restlichen ist er darauf angewiesen, dass er die Parkplätze der Nachbarn mitbenutzen kann. Auf dem benachbarten Areal fängt die Tössemer Baufirma Leemann + Bretscher AG (L+B) voraussichtlich nächsten Frühling an, ihren neuen Hauptsitz mit Werkhof zu bauen.

Gehen keine Rekurse ein, könnte die Drift-Kart-Bahn schon diesen Frühsommer eingeweiht werden. Noch sieht die Halle, wo die Migros, die Frifag oder Coca-Cola jahrelang ihre Waren lagerten, sehr nach Baustelle aus.

Auch für die Karts braucht es noch mehr als ein Feintuning. Die vier Stützräder nutzen sich noch viel zu schnell ab und die Batterien halten erst knapp eine Viertelstunde statt eine halbe. Da ist guter Rat teuer, aber zumindest nicht weit entfernt. Tesla, der selbst ernannte Krösus des Elektroantriebs, steht mit seinem Servicecenter nur wenige Meter nebenan. (Der Landbote)