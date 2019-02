Zwölf Kameras überwachen das Schulhausareal

Die Bassersdorfer Schulanlage Mösli wird im Zuge der Renovation mit einer ganzen Reihe von Überwachungskameras ausgestattet. Die lokalen Behörden haben beschlossen auf Antrag der Baukommission ein Dutzend solcher Geräte montieren zu lassen, geht aus dem aktuellen Verhandlungsbericht des Gemeinderats hervor.

Andere «mildere Massnahmen», wie etwa eine bessere Ausleuchtung von dunklen Ecken, gekoppelt mit Bewegungsmeldern, waren demnach auch in die Diskussion vor dem Beschaffungsentscheid einbezogen worden. Allerdings hielt man dies letztlich für nicht zielführend, da aus Erfahrung der Behörden nur eine bessere Beleuchtung allein nicht den gewünschten Effekt erbringen würde. Vandalismus könne man nur mit Kameras entgegenwirken, heisst es seitens Gemeinderat weiter. Die Kameras an Eingängen und an allen Fassaden des Mösli-Schulhauses werden gemäss einer offiziellen Mitteilung der Behörden gezielt ausserhalb der Schulbetriebszeiten eingesetzt. Das heisst: von Montag bis Freitag zwischen 17 Uhr und 7 Uhr und an schulfreien Tagen gar während 24 Stunden.

Ein entsprechendes Reglement für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum sei erstellt worden. Die Liste aller Kamerastandorte ist für die Öffentlichkeit online einsehbar (bassersdorf.ch/verwaltung/online-schalter). Das Mösli ist nicht die erste per Video überwachte Schulanlage. Auch auf dem Areal des 2017 eröffneten neuen Schulhauses Chrüzacher gibt es Videokameras.

(red)