Banken schliessen ihre Schalter Die Zürcher Kantonalbank und die UBS schliessen die Mehrheit ihrer Kundenschalter. Die Credit Suisse macht das Gegenteil. Katrin Oller

Schalter geschlossen: Wie viele im Kanton öffnet die ZKB-Filiale in Wallisellen erst wieder, wenn die Coronakrise beendet ist. Sibylle Meier

Wer am Montag in einer kleineren Geschäftsstelle der Zürcher Kantonalbank (ZKB) eine Zahlung veranlassen oder Geld abheben wollte, stand vor geschlossenen Türen. 49 der 64 Kundenschalter in Kanton Zürich sind seit Montag bis auf weiteres zu. Wegen der Vorgaben von Bund und Kanton zur Coronakrise seien immer weniger Bankkundinnen und -kunden vorbeigekommen, erklärt die ZKB diesen Schritt auf Anfrage. Zudem wolle man die Kunden und Mitarbeiterinnen schützen.