KSW schlägt vier Corona-Testzentren vor Die Zentren sollen die regionalen Arztpraxen entlasten. Einfach reinspazieren darf aber niemand. Mirko Plüss

Zentralisiert testen, um alle anderen zu entlasten. Foto: Keystone

Das Winterthurer Kantonsspital schlägt den regionalen Arztpraxen vor, ihre potentiellen Corona-Patienten an vier Testzentren weiterzuverweisen. Diese würden sich an folgenden Standorten befinden:

im Triagepavillon vor dem KSW, im kürzlich aufgebauten Medbase-Container vor dem Einkaufszentrum Neuwiesen, in der Permanence am Hauptbahnhof Winterthur und in der Praxis Marthalen.