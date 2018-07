Sommer-Fotowettbewerb: Runden Sie auf – bis zum Gewinn!

M an rechne: 30 Preise gibt es in unserem Sommerwettbewerb zu gewinnen, das macht bei 600 Teilnahmen, die wir in einem normalen Jahr verzeichnen, eine Gewinnchance von 1 zu 20 oder 5 Prozent.

Bei einer Familie von fünf Personen wächst die Gewinnchance schon auf 25 Prozent. Und wenn sich ein kleines Reihenhaus-Ensemble mit vier Familien dazu entschliesst, am Wettbewerb teilzunehmen, kann nichts mehr schiefgehen.

Sie sehen es, unser Sommerspiel ist die ideale Medizin, um die Niederlage im WM-Tippspiel vergessen zu machen. Oder um einfach nur den Sommer zu geniessen. Damit das geht, lassen wir jetzt auch das Rechnen und befassen uns lieber mit dem Ungefähren.

Rundungen lautet das Motto, unter dem die diesjährigen Rätselbilder stehen.

Und so funktionierts

In den nächsten Wochen zeigen wir Ihnen in loser Folge 16 Rätselbilder aus der Stadt und der ­Region Winterthur, wobei es in jedem Fall den abgebildeten Ort zu erraten und zu benennen gilt.

Um die Sache nicht allzu schwer zu machen, wird jedes Bild von einem Text mit versteckten Hinweisen begleitet.

Alle Bilder finden Sie jeweils nach Erscheinen an dieser Stelle in der Bildstrecke oben. Auch ein Teilnahme­formular wird hier am Ende des Wettbewerbs aufgeschaltet.

Bike für 2000 Franken

Einsendeschluss ist Montag, 3. September. Als Hauptgewinn lockt ein Bike nach Wahl aus dem Sortiment von Bike World Kesselhaus Winterthur im Wert von 2000 Franken. Allen Sponsoren sei an dieser Stelle bereits herzlich gedankt. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünschen wir ein frohes Rätseln! (mcl)