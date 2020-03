Rickli erwartet grossen Ansturm in zehn Tagen Die Spitäler sind bereit für die Welle von schweren Corona-Fällen. Der Kanton hat eine Maskenproduktionsmaschine gekauft. Katrin Oller

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli ist zuversichtlich, dass die Spitäler im Kanton die grosse Welle meistern werden. Andrea Zahler

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kanton Zürich steigt weiter. 1363 sind es am Mittwoch. Man rechne damit, dass die Dunkelziffer um ein drei- bis vierfaches höher liege, sagt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) an einer Online-Medienkonferenz. Sieben Todesfälle sind zu beklagen, zwei mehr als am Dienstag. 140 Personen befinden sich derzeit in Spitalpflege, 25 davon werden beatmet. Der Altersdurchschnitt liegt bei 51 Jahren.