Rickenstrasse – Frontalkollision mit vier Verletzten Am Samstagmittag ereignete sich auf der Rickenstrasse im Bereich Hinterer Hummelwald ein Unfall. Zwei Autos erlitten Totalschaden, drei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Rickenstrasse: Frontalkollision mit drei involvierten Unfallwagen Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Zu einem grösseren Unfall kam es am Samstagmittag auf der Rickenstrasse (Ricken SG). Beim Abbiegen auf die alte Rickenstrasse war eine 72-jährige Lenkerin unaufmerksam und übersah den Gegenverkehr. Prompt kam es zur Frontagkollision. Der Wagen der 72-jährigen, in welchem sich noch drei weiter Personen befanden wurde herumgeschleudert und prallte in ein Auto, welches ihr folgte. Auch das Auto vom Gegenverkehr, in welchem sich ein 50-jähriger und seine fünf Familienangehörigen befanden kam durch den Unfall von der Fahrbahn ab und kam in einer anliegenden Wiese zum Stillstand.

Drei Personen, darunter die 72-jährige Unfalllenkerin und der 50-jährige Autofahrer vom Gegenverkehr, erlitten unbestimmte Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Eine weitere Person zog sich Schürfwunden zu. Insgesamt waren 12 Personen vom Unfall betroffen.

Die beiden Unfallautos erlitten Totalschaden, an der dritten Karosserie entstanden Sachschäden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

Die Rickenstrasse musste für die Dauer des Rettungs- und Polizeieinsatzes und die Unfallaufnahme geschlossen werden. Die Feuerwehr hat den Verkehr über die alte Rickenstrasse und die Schönbergstrasse umgeleitet. Um 14 Uhr konnte die Rickenstrasse wieder freigegeben werden.

