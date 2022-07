Nutzung der Klosterinsel Rheinau – Fronten zwischen Blochers Musikinsel und Museum bleiben verhärtet Die Musikinsel beansprucht mehr Platz für Hotelzimmer – zulasten des projektierten Museums. Laut Kanton soll es eine Lösung für beide geben, doch so einfach wird es nicht. Gabriele Spiller

Sie weckt Begehrlichkeiten: Die malerische Klosterinsel Rheinau. Foto: Madeleine Schoder

Zuerst hiess es seitens des Kantons entweder ein neues Museum oder ein Ausbau der Musikinsel. Nun will man eine «gute Lösung» für beide Seiten finden. Doch das könnte schwierig werden, wie Gespräche mit beiden Seiten zeigen. Die Fronten scheinen weiterhin verhärtet zu sein.

Auf der einen Seite steht die Musikinsel, bei der Christoph und Rahel Blocher im Stiftungsrat sitzen, auf der anderen Seite der Museumsverein mit Präsident Daniel Grob. Beide beanspruchen nicht sanierte und freie Räume im Abttrakt auf der Klosterinsel Rheinau für ihre Interessen, wobei es auch ums Geld geht. «Das ist eine legitime Situation für einen wirtschaftlichen Betrieb», sagt Musikinsel-Geschäftsführerin Carmen Kalberer. Daniel Grob vom Museumsverein ist sich hingegen sicher: «Wir haben das Museumsprojekt im Auftrag des Kantons entwickelt.»

Ausgebrochen war der Konflikt nach einer Medienkonferenz der Stiftung Musikinsel vor gut einem Monat. Der Auftritt war ein Paukenschlag für den Verein Museum Rheinau: Wenige Stunden vor der eigenen Jahressitzung erfuhr er, dass der Hauptmieter der Klosterinsel neue Räume beansprucht – auf Kosten des lang geplanten Museums.

Mit der Projektierung verging die Zeit

Am Ursprung steht ein Entscheid des Regierungsrats, der im Jahr 2009 einem Nutzungskonzept für die Klosterinsel zustimmte. Die Stiftung Musikinsel baute Übernachtungszimmer und Übungsräume, die gemietet werden können. Der Museumsverein gründete sich im Januar 2014 und begann mit der Entwicklung eines Konzepts, während die Musikinsel bereits vier Monate später ihren Hotelbetrieb aufnahm.

«Wir müssen irgendwann mal vorwärtsmachen», sagt Carmen Kalberer von der Musikinsel zur heutigen Situation. Acht Jahre habe die Unternehmung gebraucht, bis sie nun profitabel laufe. «Wäre nicht Corona dazwischengekommen, wäre das schon früher gewesen», so die Geschäftsführerin. Doch der Betrieb hat in der Zeit auch Erfahrungen gesammelt: Die überwiegend Hobby-Musikanten wollen vor allem am Wochenende eine schöne Zeit in Rheinau verbringen. Freitags bis sonntags könnte das Haus noch viel mehr Zimmer gebrauchen.

Die Musikinsel wird gerne von Amateurchören für Retraiten genutzt. Foto: Nathalie Guinand

Carmen Kalberer und der Stiftungsrat haben einen Plan: Schon vor einem Jahr reichten sie ein Gesuch auf Erweiterung des Musikhotels bei der Baudirektion Zürich ein. Der vor 22 Jahren von der psychiatrischen Klinik frei gewordene Abteitrakt weckt ihre Begehrlichkeiten; auch dies ein baulicher Sanierungsfall wie die Klausur zuvor. So setzte Christoph Blocher an der Medienkonferenz Druck auf: Man könne sich auch nach einem anderen Ort für die Stiftung umsehen.

Vorschlag für die Musikinsel

«Wir haben immer nur das gemacht, was der Kanton wollte», sagt der 68-jährige Daniel Grob vom Museumsverein. Der ehemalige medizinische Direktor am Zürcher Stadtspital Waid liess sich frühpensionieren und absolvierte sogar ein Nachdiplomstudium in Museumsarbeit, um sich optimal auf das Projekt Insel Museum Rheinau vorzubereiten. Doch wie die Stiftung Musikinsel jetzt einfährt, gefällt dem auf Ausgleich aller Interessen bedachten Präsidenten nicht: «Wir fühlen uns da etwas unfair behandelt von der Musikinsel.»

Er hat eine eigene Rechnung aufgemacht. Auf Basis des Bundesamts für Statistik vergleicht er die Netto-Betriebs-Bettenauslastung 20/21 der Schweizer Hotelbetriebe (rund 34 Prozent) mit seiner Schätzung für die Musikinsel, die sich im Tagblatt zu ihrer Auslastung geäussert hatte: Grob kommt auf 36’000 Logiernächte oder 30,5 Prozent Auslastung. «Welcher Hotelier will mehr Betten, als er auslasten kann?», fragt er. Dennoch hat er einen Vorschlag parat: Das Musikhotel solle an den Spitzen-Wochenenden auf die Zimmer der Hauswirtschaftsschule ausweichen, deren Lernende am Freitagmittag nach Hause fahren.



Ein Anliegen des Museums ist es, den öffentlichen Zugang zu Teilen des Gebäudes zu erhalten. Visualisierung: grönlandbasel

Die Hauswirtschaftsschule habe zwei Trakte für die Schülerinnen und Schüler im ehemaligen Männergebäude der Psychiatrie. Manche Zimmer hätten Nasszellen, andere das Bad auf der Etage. Im Übrigen könnten die Lernenden unter der Woche ja auch auf der Musikinsel übernachten, die bereits 125 Betten habe anstatt 120, wie im Regierungsratsbeschluss vorgesehen. «Für einen Hotelbetrieb ist es ein normaler Prozess, Betten für neue Gäste frisch zu beziehen», sagt Grob.

Vorschlag für das Museum

Doch die Musikinsel denkt schon weiter. «Im musikalischen Bereich sehen wir keine neuen Nutzungsmöglichkeiten, aber wir könnten mehr Betten an den Wochenenden gebrauchen», so Carmen Kalberer. «Zudem sind wir stark am Aufbauen von Seminaren an Wochentagen, für klassische Firmen, die Mitarbeiterschulungen machen.» Die beiden Zielgruppen kämen optimal aneinander vorbei: die einen unter der Woche, die anderen am Wochenende. Und das alles bei höherer Kapazität. Das Museum könne sich auf weniger Räume im Abteitrakt beschränken, die denkmalschutztechnisch sowieso nicht für den Hotelausbau geeignet seien.

Für einen Entscheid über den von Blocher in Aussicht gestellten Wegzug, falls sie keine zusätzlichen Zimmer im Abteitrakt bekämen, gebe es kein fixes Datum; «in zwei, drei, vielleicht vier Monaten», sagt Kalberer. Ihr Vorteil sei, dass sie noch bis 2029 Mietverträge hätten. Danach könnten sie noch mal bis zu zehn Jahre verlängern. «Aber wenn uns der Trakt zugesprochen würde, hätte das eine lange Planungsphase.»

Die idyllisch gelegenen Hotel- und Musikzimmer vom Land aus gesehen. Foto: Madeleine Schoder

Wer muss denn jetzt eigentlich auf wen zugehen? «In den vergangenen Jahren haben wir und unsere Museumsplaner immer den Kontakt zu den anderen Stakeholdern auf der Insel gesucht und gepflegt», sagt Grob. 2019 habe sogar ein Projekt mit Marketingstudenten der ZHAW zur Entwicklung des Besucherzentrums stattgefunden. «Es gab einen runden Tisch, da sassen auch Frau Kalberer und Frau Blocher, die Studenten, die Museumsplaner, weitere Stakeholder und ich. Die Musikinsel hat klargemacht, dass sie keine Kooperationen will bezüglich des Besucherzentrums oder einer Dachmarke – sie wollten ihr eigenes Ding machen.» Die Studierenden hätten einen Verbund wie die Kartause Ittingen vor Augen gehabt.

«Direkt zugegangen sind wir nicht aufs Museum», sagt die Geschäftsführerin der Musikinsel zum Raumkonflikt, «weil es keinen Sinn macht, Absprachen zu treffen, wenn der Kanton dem Betrieb noch gar nicht zugestimmt hat.» Sie argumentiert, dass das Museum finanziell immer vom Kanton unterstützt werden müsste, während die Musikinsel ein lukrativer Mieter sei. «Wenn die Gelder nicht gesprochen werden, dann müssen wir gar nicht mehr mit dem Museum diskutieren.»

Gabriele Spiller arbeitet im Ressort Region Winterthur. Sie ist Dipl.-Kommunikationswirtin, hat einen MBA in Media Management und absolvierte den Master in Kulturjournalismus an der ZHdK. Mehr Infos

