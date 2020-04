Mit Feuer gegen Frost – Frostnacht hielt Bauern auf Trab In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mussten viele Obst- und Rebbauern ihre Kulturen gegen die Kälte schützen. Roland Müller

Mit einem selbst gebauten «Puster» wird der Chardonnay geschützt. Foto: Roland Müller

Am späteren Dienstagabend ist David Keller in Truttikon mit den beiden Kindern Dan und Elias damit beschäftigt, die 240 Eimer mit den Heizkerzen in seiner Minikiwi-Anlage zu verteilen. «Im vergangenen Jahr haben wir je zur Hälfte mit der Frostbewässerung und den Kerzen unsere Anlagen schützen und damit einen Vollertrag ermöglichen können», erzählt Keller. Ohne diese Massnahmen hätte er wohl einen Totalschaden verzeichnen müssen, wie sich in einer ungeschützten Ecke gezeigt hatte.