Gastrokolumne Angerichtet – Fruchtige Überraschungen in der Thai Kitchen Nuu’s Thai Kitchen in Neuhegi bietet hochstehende thailändische Küche und herzlichen Service. Für Highlights sorgen dabei Mangos, Limetten und Litchis. Jonas Keller

Für Dessert hat es immer Platz – besonders, wenn es so leicht ist wie süsser Klebreis mit Mango. Foto: Jonas Keller

Thai Kitchen – das verspricht den Duft von Curry und Bratnudeln, das Geräusch brutzelnder Zutaten im Wok und eine heimelige Atmosphäre mit exotischem Flair. Intim ist es tatsächlich im frisch eröffneten Nuu’s Thai Kitchen in Neuhegi: Das Lokal besteht aus einem kleinen, modern eingerichteten Raum, in dem kaum zehn Tische Platz haben. Den Wok sieht und hört man zwar nicht, doch der würzige Duft in der Luft reicht, um den Appetit anzuregen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Zitronenblätter und Bambusstreifen

Lange warten müssen wir nicht: Nuu’s ist auf Take-away eingestellt, der Service ist äusserst flott, aufmerksam und herzlich. So stehen, kaum bestellt, eine Handvoll dünne Frühlingsrollen (9 Franken) mit süsssaurer Sauce vor uns. Die Füllung ist zwar spärlich, die Rollen sind dafür umso knuspriger und bestechen mit einer geschmackvollen Knoblauchnote. Auch die Satay-Spiesse (13 Franken) sind schön knusprig gebraten und passen hervorragend zur Erdnusssauce.

Der Hauptgang kommt üppig daher. Die dünnen Reisnudeln des Phad Mii (19.50 Franken) haben ebenso wie das Gemüse perfekten Biss, ein paar Spritzer Limettensaft ergänzen die bodenständige Speise gut. Für geschmackliche Überraschungen sorgt das Panaeng mit Tofu (22 Franken): Zitronenblätter geben dem würzigen Curry eine frische Note, und Litchis bieten fruchtig-süsse Abwechslung. Auch das grüne Poulet-Curry Kaeng Khiaw (22 Franken) überzeugt mit einer kräftigen, aber nicht überwältigenden Schärfe und harmoniert sehr schön mit den zarten Bambusstreifen.

Bodenständig, aber gut: Reisnudeln mit Gemüse und Erdnüssen. Foto: Jonas Keller

Obwohl wir eigentlich satt sind: Das einzige Dessert auf der Karte – Khaw Niaw Mamuang, zu gut Deutsch: süsser Klebreis mit Kokosnussmilch und Mangoscheiben (12 Franken) – wollen wir uns nicht entgehen lassen. Eine gute Entscheidung: Die Kombination ist gewinnend frisch, leicht und wunderbar süss. Besser geht es nur in Thailand selbst.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.