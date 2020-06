Manfred Heinrich ist online – Frühaufsteher können liegen bleiben Manfred Heinrichs «Frühschicht», die älteste Veranstaltungsreihe der Alten Kaserne, geht in Pension. Helmut Dworschak

«Frühschicht» im Bistro der Alten Kaserne mit dem Schauspieler Manfred Heinrich (links) und Gast Viktor Giacobbo, Dezember 2001. Foto: Tages-Anzeiger

Das Ende war geplant, aber nicht so. Anfang Jahr habe man beschlossen, die Lesereihe «Frühschicht» mit dem Schauspieler Manfred Heinrich im Juli zu beenden – nach 439 Lesungen in 23 Jahren, heisst es auf dem Flyer der Alten Kaserne. Der Name ist korrekt: Für die «Frühschicht» musste man tatsächlich früh aufstehen. Punkt sieben Uhr begann Heinrich zu lesen, Kaffee und Musik gab es schon eine halbe Stunde früher. Zwischen den Texten erzählte ein Gast etwas aus seinem Leben, wobei jeder seinen eigenen Part hatte, Heinrich verfiel nicht auf die modische Idee, mit dem Gast Small Talk zu machen. Die Reihe war beliebt, regelmässig fanden dreissig bis fünfundvierzig Leute den Weg ins Bistro. Sie können nun gemütlich liegen bleiben, ohne etwas zu verpassen.