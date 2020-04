Hoher Mausbefall in Winterthur – Früher haben Kinder die Mäuse gefangen Nach dem milden Winter breiten sich in den Pünten und auf den Feldern die Schermäuse aus. Wer sie loswerden will, sollte früh eingreifen und natürliche Feinde fördern. Nina Thöny

Die Mausfalle: Nur eine von vielen Möglichkeiten, um gegen Schermäuse vorzugehen. Dominique Meienberg

In den Pünten Winterthurs nimmt derzeit die Plage der Wühlmäuse wieder zu. Kurt Schäffler, Übergangspräsident des Püntenpächtervereins, sagt, die Wühlmäuse könnten ganze Rüebli oder Salatsetzlinge zum Verschwinden bringen. «Das ist natürlich sehr ärgerlich.» Der Verein überlege deshalb, für seine Mitglieder einen Kurs zur Bekämpfung der Wühlmäuse zu organisieren. Nicht nur in den Familiengärten, auch auf den Bauernhöfen nisten sich die Mäuse gerne ein. Auf dem Hof Binzenloo oberhalb von Seen beispielsweise hat es auf den Naturwiesen in diesem Jahr etwas mehr Erdhaufen als auch schon.