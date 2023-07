Frackumzug in Winterthur – Früher war mehr Konfetti! Die Tradition des Frackumzugs hat überlebt. Originalitätspreise gewinnen die rollenden Bars aber keine mehr. Michael Graf

Das Diplom in der Tasche, in der Hand die Flasche: ZHAW-Absolventen am Frackumzug 2023. Foto: Madeleine Schoder

Es ist eins der ältesten Genres der Welt: Alte Männer, die erzählen, dass früher alles besser war. In der Erinnerung des Schreibenden jedenfalls gab es am Frackumzug früher immer viel zu staunen: Versponnene Vehikel ratterten und knatterten da durch die Strassen, Riesenräder aus Holz, absurde Autos, die nur aus zwei Vorderteilen bestanden und Pirouetten fuhren, Piratenschiffe, Spaceshuttles und rollende Chalets. Sie hatten zwei, drei, vier, acht oder auch einmal gar keine Räder: Manche bewegten sich wippend fort!



Das Bier floss reichlich, und die bärtigen Zylinderträger und ihre berockten Kommilitoninnen feuerten kräftig Konfetti auf die Zuschauer und in offene Fenster. Ob es Technikum heisst oder ZHAW: Wer so gut bauen und auf den Putz hauen kann, aus dem wird bestimmt ein zünftiger Ingenieur!

(Fast) nichts ist neu

Wer am Freitag mit diesen Erwartungen in die Altstadt ging, konnte nur enttäuscht werden. Zwar rollte ein gutes Dutzend Mobile vom Neumarkt aus durch die Gassen, und trotz Affenhitze war die Quote der zünftig gekleideten jungen Männer und Frauen beachtlich. Ihre Mobile standen aber eher unter dem Motto «Dabei sein ist alles». Es waren zumeist pragmatische rollende Plattformen, geschmückt mit Werbebannern von Sponsoren und von Traktoren oder Unimogs gezogen. Oder dann aus den Vorjahren bekannte Oldtimerbusse.

Am originellsten waren noch die Bauingenieure unterwegs, die eine gewaltige Holzkonstruktion spazieren fuhren, von deren Obergeschoss sie beste Sicht aufs Geschehen hatten. Aber auch dieses Gefährt ist nicht neu ersonnen, sondern in Ehren ergraut: Wer mit der Bildstrecke von 2022 vergleicht, hat bei den meisten Fahrzeugen ein wahres Déjà-vu!

Sicherheit geht vor: Alle Mobile werden durch Helfer mit Flatterband begleitet und vom Publikum abgeschirmt. Foto: Madeleine Schoder

Zwei Winterthurer Traditionen: Brunnenbaden in der Steinberggasse und der Frackumzug, bei über 30 Grad in erleichtertem Tenü. Foto: Madeleine Schoder

Wie man sieht, lassen sich diese zwei Traditionen auch gut verbinden. Foto: Madeleine Schoder

Die Zeiten ändern sich. Die Sicherheitsanforderungen sind gestiegen: Längst muss jedes Fahrzeug von einem Geschwader Helfer umgeben sein, welche mit rot-weissem Flatterband den Abstand zum Publikum sicherstellen. Die Vehikel müssen geprüft verkehrstüchtig sein. Bier darf nicht mehr ausgeschenkt, sondern nur auf dem Wagen getrunken werden. Die Musik darf nicht zu laut sein. Konfetti sind tabu. Und in umweltbewussten Zeiten ist Recycling und Wiederverwerten das Gebot der Stunde.

Zudem hat die Pandemie ihren Tribut gefordert. Eine Studentengeneration dauert ja nur etwa drei kurze Jahre. Die Kette der Wissensweitergabe zum Frackmobil-Bau ist zwischenzeitlich abgerissen.

Die Mobile sind eher schlicht, die Freude ist aber echt. Foto: Madeleine Schoder

Sie haben das Ingenieursstudium erfolgreiche abgeschlossen: Hut ab! Foto: Madeleine Schoder

Stilechte Abkühlung: Hut, Fächer und Humpen. Foto: Madeleine Schoder

Insofern darf man auch sagen: Schön, gibt es überhaupt noch einen Umzug. Schön, hat sich die Tradition der Fracks und Biedermeierkleider gehalten. Ob der Umzug aber je wieder seine alte, anarchisch-verspielte Pracht erreicht, darf angezweifelt werden. Der auf Sicherheit bedachte Zeitgeist spielt gegen die Frickler, Bastler und Verrückten.

Vernünftig und familienfreundlich ging der Freitag weiter: Auf den Frackumzug folgt, in jüngerer Zeit, jeweils die Nacht der Technik. Keine wilde Tradition, aber eine schöne. Unter anderem mit Gefährten, in denen mehr studentische Arbeit steckt: zwei Elektroboliden der Formula Student.

Konfettikanonen sind out, aber von Wasserspritzen hat niemand etwas gesagt! Foto: Madeleine Schoder

Der erfahrene Altstadt-Gastronom ist auf alles vorbereitet. Foto: Madeleine Schoder

Nächster Halt: Berufsleben! Aber erst wird gefeiert. Foto: Madeleine Schoder

